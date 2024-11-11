Erzincan'da Yüzeyi Donmuş Göl Üzerinde Buz Pateni Keyfi

Erzincan'da Buz Pateni Havası

Erzincan'da, soğuk havanın hüküm sürdüğü Yedigöller bölgesinde doğa tutkunları, yüzeyi tamamen donmuş gölde buz pateni yaparak kışın keyfini çıkarıyor. Bölgenin rakımının yüksek olması nedeniyle göl, kış aylarında buz tutuyor.

Canser Atilla’nın Deneyimi

Kayak antrenörü Canser Atilla, Esence Dağı zirvesine tırmanarak ulaştığı gölde paten kaymanın keyfini yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte zorlu yolları aşarak Yedigöller bölgesine ulaşan Atilla, "Bugün Erzincan’ın en soğuk bölgesi Esence Yedigöller mevkisine geldik. Buraya tırmanmak çok zorlu olduğu için kros motorlarımızla geldik. Yoğun bir kar vardı. Geldiğimiz rakım 3 bin 549 metre. Bölgenin rakımı yüksek olduğu için bütün göller buzla kaplanıyor. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi yanımızda getirip donmuş göl üzerinde paten yaptık. Çok güzeldi. Arkadaşlarımızla çok eğlendik," diyerek deneyimini paylaştı.

Doğa Tutkunlarının Ziyareti

Üç bin 549 metre yükseklikteki Yedigöller'e kros motorlarıyla ulaşan doğa tutkunları, soğuk havaya inat gölün üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadılar. Buz tutan göl manzarası ve karla kaplı çevre, kışın büyüleyici güzelliklerini gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.