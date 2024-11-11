DOLAR
34,35 0,11%
EURO
36,65 0,51%
ALTIN
2.941,16 0,97%
BITCOIN
2.818.924,84 -3,66%

Erzincan'da Yüzeyi Donmuş Göl Üzerinde Buz Pateni Keyfi

Erzincan'da doğa tutkunları, Yedigöller'de donmuş göl üzerinde kayarak kışın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:29
Erzincan'da Yüzeyi Donmuş Göl Üzerinde Buz Pateni Keyfi

Erzincan'da Buz Pateni Havası

Erzincan'da, soğuk havanın hüküm sürdüğü Yedigöller bölgesinde doğa tutkunları, yüzeyi tamamen donmuş gölde buz pateni yaparak kışın keyfini çıkarıyor. Bölgenin rakımının yüksek olması nedeniyle göl, kış aylarında buz tutuyor.

Canser Atilla’nın Deneyimi

Kayak antrenörü Canser Atilla, Esence Dağı zirvesine tırmanarak ulaştığı gölde paten kaymanın keyfini yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte zorlu yolları aşarak Yedigöller bölgesine ulaşan Atilla, "Bugün Erzincan’ın en soğuk bölgesi Esence Yedigöller mevkisine geldik. Buraya tırmanmak çok zorlu olduğu için kros motorlarımızla geldik. Yoğun bir kar vardı. Geldiğimiz rakım 3 bin 549 metre. Bölgenin rakımı yüksek olduğu için bütün göller buzla kaplanıyor. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi yanımızda getirip donmuş göl üzerinde paten yaptık. Çok güzeldi. Arkadaşlarımızla çok eğlendik," diyerek deneyimini paylaştı.

Doğa Tutkunlarının Ziyareti

Üç bin 549 metre yükseklikteki Yedigöller'e kros motorlarıyla ulaşan doğa tutkunları, soğuk havaya inat gölün üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadılar. Buz tutan göl manzarası ve karla kaplı çevre, kışın büyüleyici güzelliklerini gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak
2
ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü
3
Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS'siz Farklı İllerde Memur, Hademe ve Öğretmen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı!
4
Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu
5
Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı
6
SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları
7
İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak