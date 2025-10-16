Erzincan Ergan Dağı'nda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı

Erzincan'da düzenlenen sempozyum kapsamında Ergan Dağı'nda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' yakıldı; 23 ülkeden katılımcı ve folklor gösterisiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 22:52
Erzincan Ergan Dağı'nda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı

Ergan Dağı'nda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı

23 ülkeden katılımcının yer aldığı sempozyumda birlik ve kardeşlik mesajı verildi

Erzincan'da düzenlenen 'Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu' etkinlikleri çerçevesinde, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' yakıldı.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, Belediyenin katkısıyla ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sempozyuma 23 ülkeden katılımcı yer aldı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Vali Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu tarafından yakılan ateş, programın sembolik açılışını oluşturdu.

EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada yakılan ateşin Türk dünyasının birleştirici unsuru olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlik, halk oyunları ekibinin gerçekleştirdiği folklor gösterisi ile sona erdi.

Erzincan'da 23 ülkeden katılımcının yer aldığı "Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve...

Erzincan'da 23 ülkeden katılımcının yer aldığı "Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu" kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" yakıldı.

Erzincan'da 23 ülkeden katılımcının yer aldığı "Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olympos Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Ziyaretçi Akışını Artırdı
2
Şanlıurfa'da Çizgili Sırtlan Güneş Enerjisi Santrali'nde Güvenlik Kamerasına Yansıdı
3
Gaga Gölü'ne 9 Ayda 200 Bin Ziyaretçi — Ordu'nun Yeni Turizm Merkezi
4
Kırşehir'de Anadolu Rock'ın Efsanelerine Anma Konseri
5
Başak ve Yükselen Başaklar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satürn, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?
6
Erzincan Ergan Dağı'nda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı
7
Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi Açıldı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?