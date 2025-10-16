Erzincan Ergan Dağı'nda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı

Ergan Dağı'nda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı

23 ülkeden katılımcının yer aldığı sempozyumda birlik ve kardeşlik mesajı verildi

Erzincan'da düzenlenen 'Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu' etkinlikleri çerçevesinde, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' yakıldı.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, Belediyenin katkısıyla ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sempozyuma 23 ülkeden katılımcı yer aldı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Vali Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu tarafından yakılan ateş, programın sembolik açılışını oluşturdu.

EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada yakılan ateşin Türk dünyasının birleştirici unsuru olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlik, halk oyunları ekibinin gerçekleştirdiği folklor gösterisi ile sona erdi.

