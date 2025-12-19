Erzincan Üzümlü'de Starlink Uyduları Görüldü
SpaceX'in Starlink konfigürasyonu akşam semalarını aydınlattı
Erzincan’ın Üzümlü ilçesi semalarında, akşam saatlerinde Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının geçişi gözlemlendi.
Gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen uydu dizilimi, vatandaşlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Birçok kişi sıra dışı görüntüyü cep telefonlarıyla kayda aldı.
Starlink projesi, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen binlerce küçük uydudan oluşuyor.
Uydular, alçak yörüngede belirli aralıklarla geçiş yaparken bazı bölgelerde çıplak gözle de izlenebiliyor.
ELON MUSK'IN ‘STARLİNK UYDU ZİNCİRİ' ERZİNCAN SEMALARINDA GÖRÜLDÜ