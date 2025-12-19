DOLAR
Erzincan Üzümlü'de Starlink Uyduları Görüldü

Üzümlü semalarında akşam saatlerinde SpaceX'e ait Starlink uyduları tek sıra halinde geçiş yaptı; vatandaşlar görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 07:58
Erzincan Üzümlü'de Starlink Uyduları Görüldü

Erzincan Üzümlü'de Starlink Uyduları Görüldü

SpaceX'in Starlink konfigürasyonu akşam semalarını aydınlattı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi semalarında, akşam saatlerinde Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının geçişi gözlemlendi.

Gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen uydu dizilimi, vatandaşlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Birçok kişi sıra dışı görüntüyü cep telefonlarıyla kayda aldı.

Starlink projesi, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen binlerce küçük uydudan oluşuyor.

Uydular, alçak yörüngede belirli aralıklarla geçiş yaparken bazı bölgelerde çıplak gözle de izlenebiliyor.

ELON MUSK'IN ‘STARLİNK UYDU ZİNCİRİ' ERZİNCAN SEMALARINDA GÖRÜLDÜ

ELON MUSK'IN ‘STARLİNK UYDU ZİNCİRİ' ERZİNCAN SEMALARINDA GÖRÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

