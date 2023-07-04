Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi, Geçit Kavşağında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, düğün merasimi sonrası oluşturulan konvoy seyir halinde ilerlerken zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Kazada motor kısmı kullanılmaz hale gelen iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 7 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trafik polislerinin kaza mahallinde yapmış oldukları olay mahali inceleme çalışmalarını tamamlaması sonrası yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.