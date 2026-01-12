Erzurum Büyükşehir, Kentsel Dönüşümde Türkiye'ye Rol Modeli Oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. 12 yılda 7500’ü aşkın depreme dayanıksız yapıyı yıkan belediye, yerinde dönüşümü esas alan “Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum” modeliyle hem tarihi dokuyu koruyor hem de modern, güvenli yaşam alanları inşa ediyor.

Yakutiye'de metruk yapıların yıkımı

Büyükşehir ekipleri, kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapılarda kapsamlı çalışma başlattı. Yakutiye ilçesi genelinde tespit edilen 15 bina içinde yer alan yaklaşık 45 bağımsız bölüm, gerekli tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkıldı. Yapılan çalışmalarla can ve mal güvenliğini riske atan, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden metruk yapılar ortadan kaldırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehrimizi sadece bugüne değil, yarınlara da hazırlayan bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. ‘Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum’ modeliyle bir yandan kadim kimliğimizi muhafaza ederken, diğer yandan da hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini esas alan modern, sağlıklı ve dirençli yaşam alanları inşa ediyoruz. 12 yıl içerisinde 7 bin 500’ü aşkın depreme dayanıksız yapıyı yıkarak, yerinde dönüşümle Erzurum’umuzu güvenli bir şehir haline getirme kararlılığımızı ortaya koyduk. Yakutiye ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar da aynı vizyonun bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesi için risk oluşturan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyecek, dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz. Erzurum’u geleceğe emin adımlarla taşıyacak bu dönüşüm sürecinde tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Sekmen, ayrıca kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerinin kent genelinde programlı bir şekilde devam edeceğini ekledi.

