Erzurum Büyükşehir, Kentsel Dönüşümde Türkiye'ye Rol Modeli Oldu

Erzurum Büyükşehir 12 yılda 7.500’ü aşkın depreme dayanıksız yapı yıkarak 'Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum' modeliyle yerinde dönüşümü sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:27
Erzurum Büyükşehir, Kentsel Dönüşümde Türkiye'ye Rol Modeli Oldu

Erzurum Büyükşehir, Kentsel Dönüşümde Türkiye'ye Rol Modeli Oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. 12 yılda 7500’ü aşkın depreme dayanıksız yapıyı yıkan belediye, yerinde dönüşümü esas alan “Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum” modeliyle hem tarihi dokuyu koruyor hem de modern, güvenli yaşam alanları inşa ediyor.

Yakutiye'de metruk yapıların yıkımı

Büyükşehir ekipleri, kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapılarda kapsamlı çalışma başlattı. Yakutiye ilçesi genelinde tespit edilen 15 bina içinde yer alan yaklaşık 45 bağımsız bölüm, gerekli tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkıldı. Yapılan çalışmalarla can ve mal güvenliğini riske atan, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden metruk yapılar ortadan kaldırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehrimizi sadece bugüne değil, yarınlara da hazırlayan bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. ‘Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum’ modeliyle bir yandan kadim kimliğimizi muhafaza ederken, diğer yandan da hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini esas alan modern, sağlıklı ve dirençli yaşam alanları inşa ediyoruz. 12 yıl içerisinde 7 bin 500’ü aşkın depreme dayanıksız yapıyı yıkarak, yerinde dönüşümle Erzurum’umuzu güvenli bir şehir haline getirme kararlılığımızı ortaya koyduk. Yakutiye ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar da aynı vizyonun bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesi için risk oluşturan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyecek, dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz. Erzurum’u geleceğe emin adımlarla taşıyacak bu dönüşüm sürecinde tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Sekmen, ayrıca kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerinin kent genelinde programlı bir şekilde devam edeceğini ekledi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE TÜRKİYE’YE ROL MODELİ OLDU.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE TÜRKİYE’YE ROL MODELİ OLDU.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE TÜRKİYE’YE ROL MODELİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnönü Belediyesi tıkalı yağmur suyu giderlerini temizliyor
2
Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Adıyaman'da "Adıyaman selamlaşıyor" Etkinliği
4
At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"
5
Kayseri’ye Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
6
Muğla'da Karla Mücadele 7/24: Yollar Açık, Ekipler Sahada
7
Gazeteci Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar vefat etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları