Erzurum'da 600 Öğrenciye Unutulmayan Mesleklerin Eğitimi Verildi

Erzurum, Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 600 ilkokul öğrencisine unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıttı.

Erzurum Geleneksel El Sanatları Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler unutulan mesleklerin maketleriyle birebir tanışma fırsatı buldular. Özellikle saraçlık mesleğini temsil eden bir stantta, geleneksel el emeğinin önemi vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mustafa Aygün, Müzeler Haftası boyunca tesis ettikleri etkinliklerin devam ettiğini belirtti. Aygün, ilköğretim öğrencilerinin Erzurum'un zengin el sanatları hakkında bilgi sahibi olmasını ve çeşitli atölyeleri gezme fırsatı bulduğunu açıkladı.

Aygün, "Proje kapsamında 15 okuldan 600 öğrencimize ulaştık. Öğrencilerimizi okullarından güvenli bir şekilde teslim alıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi, çıkrıkçılık, sabunculuk, ehramcılık ve saraçlık gibi alanlarda gerçekleştiriyoruz. Burada kalfalarımız ve usta öğreticilerimiz bu değerli meslekleri çocuklarımıza aktarıyor. Projelerimizin devamını bekliyoruz," dedi.

Ayrıca, Kültür Yolu Projesi ile Erzurum Kalesi çevresinde açılacak müzeler ve atölyeler sayesinde kentin açık hava müzesi olma yolunda ilerleyeceği ifade edildi.

Öğrenciler ise bu tür etkinliklerin kendileri için çok değerli olduğunu ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin gün yüzüne çıkarılmasını desteklediklerini dile getirdiler.

Erzurum'da 600 ilkokul öğrencisine, Müzeler Haftası kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımı yapıldı. Saraçlık mesleğini yapan esnafın kurduğu stantta, mesleğin ve el emeğinin önemi anlatıldı.

Erzurum'da 600 ilkokul öğrencisine, Müzeler Haftası kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımı yapıldı. Saraçlık mesleğini yapan esnafın kurduğu stantta, mesleğin ve el emeğinin önemi anlatıldı.