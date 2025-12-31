DOLAR
Erzurum’da Kar ve Tipi Ulaşımı Durma Noktasına Getirdi

Erzurum'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı; Erzurum-Tekman'da ekipler mahsur kaldı, çok sayıda kaza oldu, Meteoroloji sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:30
Erzurum-Tekman'da mahsur kalan ekipler kurtarıldı, kent genelinde kazalar arttı

Erzurum’da etkili olan kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı aksattı ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum-Tekman kara yolunda tipide mahsur kalan ekipler, bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde de birçok bölgede çok sayıda trafik kazası yaşandı. Erzurum-Aşkale kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç devrildi. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kar yağışının yılın ilk gününde de etkili olmaya devam edeceği belirtilerek sürücülerin buzlanma konusunda dikkatli olmaları istendi.

