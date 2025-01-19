Erzurum'da Sis Bulutları 'Time Lapse' Tekniğiyle Görüntülendi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde sis bulutları 'time lapse' tekniğiyle kaydedildi, eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:07
Erzurum'da Sis Bulutları 'Time Lapse' Tekniğiyle Görüntülendi

Erzurum'da Büyüleyici Sis Manzarası

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde oluşan sis bulutları, "time lapse" tekniğiyle görüntülendi. İlçede etkili olan yoğun sis, özellikle görüş mesafesini düşürmesine rağmen, ortaya çıkan görsel şölen ile herkesin dikkatini çekti.

Gölyurt Geçidi'nde Eşsiz Görüntüler

2 bin 380 rakımlı Gölyurt Geçidi üzerinden yerleşim yerlerini ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutu, hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kaydedildi. Bu yaratıcı çekimler, eşsiz sis bulutu görselleri ile doğanın göz alıcı güzelliklerini gözler önüne serdi.

Görüntüler, izleyenleri adeta büyülerken, Erzurum'un doğal zenginliklerinin bir kez daha fark edilmesini sağladı.

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