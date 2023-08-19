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Erzurum, Malatya, Ağrı, Ardahan, Muş ve o iller için az kaldı! Eylül'de en geç Ekim'de geliyor

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Erzurum, Malatya, Ağrı, Ardahan, Muş ve o iller için az kaldı! Eylül'de en geç Ekim'de geliyor
Meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'yi çetin bir kışın beklediğini söyledi. Ökten, kıyı Ege Denizi ve Doğu Anadolu'da da yoğun kar yağışı göreceğini de ifade etti.

El Nino hava olaylarından ve küresel ısınmadan etkilenen Türkiye'de çok sert bir yaz yaşanıyor. Sıcak, insanları neredeyse ayakta duramaz hale getirdi. Vatandaşlar, daha şimdiden kış aylarının nasıl olacağı konusunda endişe duymaya başladı. Meteorolog Kerem Ökten, yaklaşan kış ayları hakkında dikkat çekici bilgiler verdi.

"Yağmur ve kar yağacak"

Erzurum, Malatya, Ağrı, Ardahan, Muş hava durumu

Kerem Ökten, hava durumu raporlarına dayanarak verdiği bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ökten, paylaşımında "Yağmurlu bir sonbahar ve kış bizi bekliyor. Özellikle ekim ayının başından itibaren Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da çok sayıda rol oynayacağız. Bu yıl çok kar yağması büyük bir olasılık. Türkiye'nin tamamı için normalin üzerinde yağmur yağacak." ifadelerine yer verdi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BOL KAR ALACAK

Kerem Ökten'in paylaşımda ayrıca; Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin neredeyse tamamında yoğun kar yağışlarının meydana gelebileceği bilgisi de yer aldı.

Yaşam
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