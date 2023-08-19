Erzurum, Malatya, Ağrı, Ardahan, Muş ve o iller için az kaldı! Eylül'de en geç Ekim'de geliyor

El Nino hava olaylarından ve küresel ısınmadan etkilenen Türkiye'de çok sert bir yaz yaşanıyor. Sıcak, insanları neredeyse ayakta duramaz hale getirdi. Vatandaşlar, daha şimdiden kış aylarının nasıl olacağı konusunda endişe duymaya başladı. Meteorolog Kerem Ökten, yaklaşan kış ayları hakkında dikkat çekici bilgiler verdi.

"Yağmur ve kar yağacak"





Kerem Ökten, hava durumu raporlarına dayanarak verdiği bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ökten, paylaşımında "Yağmurlu bir sonbahar ve kış bizi bekliyor. Özellikle ekim ayının başından itibaren Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da çok sayıda rol oynayacağız. Bu yıl çok kar yağması büyük bir olasılık. Türkiye'nin tamamı için normalin üzerinde yağmur yağacak." ifadelerine yer verdi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BOL KAR ALACAK

Kerem Ökten'in paylaşımda ayrıca; Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin neredeyse tamamında yoğun kar yağışlarının meydana gelebileceği bilgisi de yer aldı.