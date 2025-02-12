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Erzurum'un 'Devamsız İşler' Oyunu Türkiye'yi Geziyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Devamsız İşler' oyunu, Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:25
Erzurum'un 'Devamsız İşler' Oyunu Türkiye'yi Geziyor

'Devamsız İşler' Oyunu İzleyicilerin Beğenisini Topladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu komedi türündeki 'Devamsız İşler' oyunu, farklı şehirlerde izleyiciyle buluşarak büyük ilgi gördü. Oyun, Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun Hakkında

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oyunun hikayesi Erzurum yöresinde evlilik arefesindeki bir gencin, kent gelenekleriyle olan mücadelesini ele alıyor. Cengiz Durular tarafından yazılan, Oktay Parlar tarafından yönetilen bu eğlenceli oyun, pek çok yetenekli oyuncunun yer aldığı bir kadro ile sahneleniyor.

Rol Alan Ünlü İsimler

Oyun, Şerif Avcı, Selçuk Ağırman, Kerem Tamgaç, Kübranur Yüce, Esra Aydın, Hande Köse, Nazlı Koyunoğulları, Sıla Katar, Yağmur Güneş ve Muhammet Emin Alumur gibi isimlerin performansları ile sahneleniyor. Bu yetenekli oyuncular, her performanslarında izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yönetmenin Açıklamaları

Yönetmen Oktay Parlar, oyunun Türkiye turnesi sırasında sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da tiyatro tadında keyifli anlar yaşadık. Bu şehirlerde bize destek veren herkese teşekkür ediyorum," dedi. Ayrıca, oyunun büyük ses getirmesinin en temel nedeninin Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sanata olan destekleri olduğunu vurguladı.

Gelecek Performanslar

Oktay Parlar, yoğun istek üzerine oyunun 17-18 Şubat tarihlerinde saat 19.00'da Erzurum'daki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşacağını duyurdu.

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