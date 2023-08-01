Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde flaş ifade! Meğer babası ile... Kan donduran sözler

Esenyurt'taki tekel baskınında meydana gelen silahlı saldırı, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Cinayetin zanlılarından biri olan Tarık Özerbay'ın ilk ifadesi açıklandı. Yaşanan bu korkunç olay, ülke genelinde derin üzüntü ve endişe yarattı. Silahlı saldırının anları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve Esenyurt'ta meydana gelen bu vahim olay hakkında daha fazla detay bekleniyor. İşte detaylar...





TEKELDEKİ CİNAYETLE İLGİLİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine düzenlenen saldırıda Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özer ve Samet Özer isimli şahıslar, dükkanda bulunan üç genç insana silahla saldırdı. Bu acımasız saldırı sonucunda Batuhan Bayındır ve 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetti, Yusuf Erzen ise ağır şekilde yaralandı. Saldırganların bu vahşi eylemi tüm toplumu derinden etkiledi ve büyük üzüntüye sebep oldu. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor ve halk, saldırganların adalet önünde hesap vermelerini bekliyor. Gencin yaşamının bu şekilde sona ermesi ve ailesinin acısına katlanması, toplumda büyük bir infial yaratmış durumda. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve kamu, bu tür şiddet olaylarının önüne geçilmesi ve güvenli bir ortamın sağlanması için daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.





Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özerbay ve Samet Özerbay polis ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturmanın devamında saldırıyı gerçekleştiren ve iki kişiyi öldüren Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler farklı araçlarla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Tarık Özerbay'ın ilk ifadesine dair bilgiler A Haber tarafından paylaşıldı.

Toplumda büyük infial yaratan bu vahşi cinayetin failleri, güvenlik güçleri tarafından adalete teslim edilmiş durumda. Saldırının ardından gerçekleştirilen soruşturma sayesinde şüphelilerin kısa sürede yakalanması, kamuoyunda biraz da olsa rahatlama sağlamış olabilir. Ancak hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları bu acı kaybı yaşamaya devam edecek ve adaletin yerini bulmasını bekleyecekler. Soruşturmanın detayları ve zanlıların ifadeleri, olayın aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması açısından büyük önem taşıyor.

CİNAYETİ WHATSAPP PAYLAŞIMI NEDENİYLE İŞLEMİŞ

Cinayetle suçlanan Tarık Özerbay, polis tarafından yakalandıktan sonra ilk ifadesinde, niyetinin konuşmak olduğunu ve pişmanlık duyduğunu belirtti. Özerbay, Whatsapp üzerinden yapılan bir paylaşıma sinirlendiğini ve bu nedenle cinayete karar verdiğini itiraf etti. Ancak cinayet işledikten sonra pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Olayın ardından duyulan üzüntü ve infial nedeniyle kamuoyu, şüphelinin ifadesini yakından takip ediyor ve adaletin yerini bulmasını umuyor. Cinayet mağdurlarının aileleri ve yakınları, acı kaybın etkisi altında ve yaşanan bu trajik olayın nedenlerini anlamaya çalışıyor. Tarık Özerbay'ın ifadesi, olayın aydınlatılması ve suçun neden işlendiğinin anlaşılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın detaylarına dair kamuoyunun merakı devam ederken, adaletin sağlanması için yetkililerin gerekli adımları atması bekleniyor.



