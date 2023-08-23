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Eşi tarafından bıçaklanan sosyal medya fenomeninden ilk paylaşım

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Eşi tarafından bıçaklanan sosyal medya fenomeninden ilk paylaşım
Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu, eşi tarafından 20 gün önce 32 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ancak genç kadın, yaşam mücadelesini kazanarak mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Hasta yatağından paylaştığı mesajda teşekkürlerini ileten Veziroğlu, destekçilerine ve hastane ekibine minnettarlığını ifade etti. Detaylar haberimizde...

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu, 20 gün önce eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanarak yaşam mücadelesi verdi. Ancak Veziroğlu, bu zorlu süreci atlatarak hayatta kalmayı başardı. Sosyal medya hesabından hasta yatağında dikişleri bulunan ve moraran elini paylaşan genç isim, mucizevi bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü ve eskisi gibi olması için zaman gerektiğini ifade etti.

VEZİROĞLU: MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDIM

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32 yaşındaki Merve Veziroğlu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, duaların ve sevginin kendisine ulaştığını belirterek teşekkürlerini iletti. Ölümle yaşam arasında gidip geldiği anları anlatan Veziroğlu, hayata dönmesini sağlayan hastane ekibine minnettarlığını dile getirdi. Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doktorlarına, hemşirelerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Veziroğlu, ameliyatı için dualarını beklediğini söyledi.

Bu zorlu dönemde Veziroğlu'na ünlü isimlerden de destek geldi. Polen Emre Tetik, Ceylan Çapa, Derya Uluğ, Ala Tokel ve Dilan Polat gibi birçok ünlü, paylaşımına yorumlarla destek verdiler.

Yaşam
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