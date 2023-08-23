Eşi tarafından bıçaklanan sosyal medya fenomeninden ilk paylaşım

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu, 20 gün önce eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanarak yaşam mücadelesi verdi. Ancak Veziroğlu, bu zorlu süreci atlatarak hayatta kalmayı başardı. Sosyal medya hesabından hasta yatağında dikişleri bulunan ve moraran elini paylaşan genç isim, mucizevi bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü ve eskisi gibi olması için zaman gerektiğini ifade etti.



VEZİROĞLU: MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDIM





32 yaşındaki Merve Veziroğlu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, duaların ve sevginin kendisine ulaştığını belirterek teşekkürlerini iletti. Ölümle yaşam arasında gidip geldiği anları anlatan Veziroğlu, hayata dönmesini sağlayan hastane ekibine minnettarlığını dile getirdi. Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doktorlarına, hemşirelerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Veziroğlu, ameliyatı için dualarını beklediğini söyledi.

Bu zorlu dönemde Veziroğlu'na ünlü isimlerden de destek geldi. Polen Emre Tetik, Ceylan Çapa, Derya Uluğ, Ala Tokel ve Dilan Polat gibi birçok ünlü, paylaşımına yorumlarla destek verdiler.