Eşinin izni olmadan bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan emsal karar çıktı

Eğer eşinizin izni olmadan bunları yaparsanız siz de cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz! Yargıtay'ın emsal kararı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EŞ İZNİ OLMADAN BUNLARIN YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yargıtay geçtiğimiz dönemlerde eşin izni olmadan kredi çeken ve evi ipotek eden bankalarla ilgili kararlarını açıkladı. Yargıtay tapuda ali konutu şerhi olmasa bile aile evi olarak kullanılan evlerde eşin rızasını almadan tesis edilmiş ipotek işlemlerini iptal etti. Y.B isimli vatandaş ekonomik anlamda zorlandığı için banka kredisine başvuru yaptı. İddiaya göre banka müşterisi eşi ile birlikte senelerdir kullanılan evi kredi için ipotek etti. Bu durumda kadın mahkemeye başvurdu ve ipoteğin kaldırılmasını istedi.





Rızası ve haberi olmadan ipotek kararı verilen bankanın kötü niyetli olduğunu söyleyen kadın evin banka tarafından 2001 ve 2006 senelerinde iki ayrı ipotek ettiğini ve kendisine haber verilmemesinin normal olmadığını söyledi. Bankanın avukatı ipotek tesis işlemi yapılırken tapu kaydında aile konutu şerhi konmadığını söyleyerek dava reddini istedi. Aile mahkemesi banka ipotek işlemlerinden önce tanzim ettirilen raporda birinci katın kullanıldığı ile ilgili tespit yapılan kolluk araştırması ve tanıklara göre evin uzun senelerdir davacı ve ailesi tarafından aile konutu olarak kullanıldığının anlaşıldığını söyledi. İlgili kanuna göre eşin rızası olmadan aile konutuna koyulan ipoteğin geçersiz olduğuna karar verildi ve dava kabul edildi. Banka avukatı davayı temyiz etti ve karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay davayla ilgili oy birliği ile Aile mahkemesinin verdiği kararı onayladı. Bu kararla birlikte artık eşlerin rızası olmadan evlere ipotek koyma işlemi yapılamayacak.