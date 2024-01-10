Eşiniz bu davranışları sergiliyorsa kötü haber! Her an boşanmaya hazır olun

Evliliğiniz tehlikede olabilir! Eşinizin davranışlarını analiz edin! İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Eşiniz bu davranışları sergiliyorsa kötü haber! Her an boşanmaya hazır olun
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Ünlü evlilik danışmanı Rick Netshiozwi, sosyal medya paylaşımlarında uzun yıllar sürecek evliliklerde dikkat edilmesi gereken noktalara dair önemli uyarılarda bulundu. Danışman Netshiozwi, TikTok'taki videosunda evliliğin tehlikede olduğuna işaret edebilecek belirtileri sıraladı.

Netshiozwi'ye göre evliliğin bitmeye başladığının en büyük işaretlerinden biri, çiftlerin birbirlerine dokunmayı bırakmalarıdır. Eskisi gibi sık sarılmayan, öpüşmeyen çiftlerin ilişkilerinin tehlikede olduğunu ifade etti. Ayrıca yatak odasında birbirlerinden uzakta uyuyan, hatta partnerinin ayaklarına dokunmayan çiftlerin de ayrılık sürecine girebileceği uyarısını yaptı.

evliliğim tehlikede mi

Danışman, temasın ve yakınlığın her türlü ilişkinin vazgeçilmez unsurları olduğunu, bunların eksikliğinin evliliğin sonuna doğru giden bir süreci gösterdiğini belirtti. Netshiozwi'nin paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar uzun yıllardır evli olmalarına rağmen hala birbirlerini kavurduklarını, bazıları ise yaşlanmanın getirdiği zorluklar sebebiyle ayrı yatak odaları kullandıklarını ancak ilişkilerinin sağlam olduğunu ifade etti.

Danışmanın uyarıları, uzun soluklu ilişkilerde dikkat edilmesi gereken noktalara ışık tuttu. Evliliğin bitme sürecine girildiğinin erken fark edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

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