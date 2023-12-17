Eşinizin ailesi geldiyse bu börekten yapın! Lezzetine doyamayacaklar

Yıllardır sofralarımızı süsleyen patatesli börek, özellikle özel günlerde tercih edilen bir lezzet olarak biliniyor. Börek salonlarından satın alınan bu enfes tat, günümüzde fiyat artışlarıyla evde yapımını zorunlu kılıyor.

Ev hanımları, artık kendi mutfaklarından çıtır çıtır börekler hazırlıyorlar. Kokusuyla evi sarıp sarmalayan patatesli börek, çocuklardan tüm aile bireylerine kadar herkesi memnun ediyor. Size, börek salonlarında bulunmayan özel bir tarif sunuyoruz.

TADI DAMAĞINIZDA KALACAK





Malzemeler

- 5 adet orta boy patates

- 1 tutam tuz

- 1 tutam karabiber

- 1 tutam toz kırmızı biber

- 2 adet yufka

Sos İçin

- 2,5 yemek kaşığı yoğurt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- Yarım çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- Yarım su bardağı su

Üzeri İçin

- 1 çay bardağı süt

Yapılış

5 adet orta boy patatesin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz patatesleri iyice sıkarak suyunu çıkarın.

Suyu sıkılmış patateslere tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ekleyip karıştırın.

Sos için yoğurt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu ve suyu karıştırarak hazırlayın.

Yufkaları tezgaha serin, her birini 8 parçaya bölün ve sos ile ıslatın.

Islak yufkaların üzerine patatesli harcı serpiştirin.

Yufkaları rulo şeklinde sararak gül şekli verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine hazırladığınız sütlü sosu sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, böreklerin üstü kızarana kadar (yaklaşık 30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan börekleri servise hazır hale getirin. Afiyet olsun!