Eski Milletvekili Anbarcıoğlu'dan Çevre Bilinci Aşılayan 'Alpagut Dilaverleri' Oyunu Sahnelendi

Bursa'da 'Alpagut Dilaverleri' İzleyicilerle Buluştu

Bursa'da, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun rol aldığı 'Alpagut Dilaverleri' oyunu sahnelendi. Senaryosu, program yapımcısı, sinema ve dizi oyuncusu Necati Kurnaz ile Anbarcıoğlu'nun iş birliğiyle oluşturulan bu eser, sosyal sorumluluk projesi olarak genç nesillere önemli mesajlar vermeyi amaçlıyor.

Oyunun Teması ve Amaçları

Oyun, genç kuşaklara ağaç dikme sevdasını aşılamak, halkı orman yangınlarına karşı uyarmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olma gibi konuları işlemektedir. Aynı zamanda eski bir gelenek olan köy hayırlarını gelecek nesillere aktarmak da hedeflenmektedir. Yaklaşık 45 kişilik bir ekip tarafından 3 aylık bir çalışma sonucunda sahneye konulan oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyenlerden tam not aldı.

Çevre Bilincine Katkı

AA muhabirine konuşan Anbarcıoğlu, filmde işledikleri dört önemli konuyla gelecek kuşaklara mesaj vermeyi hedeflediklerini belirtti. "Köyün muhtarı rolünü oynuyorum," diyen Anbarcıoğlu, ormanda çıkan bir yangın sırasında yaşanan zorlukları anlattı. "Yangını söndürmek isteyen korucu arkadaş gayret ediyor. Kendisi yangından zor kurtuluyor. Eğer kurtulamasaydı alevlerin içinde kalacaktı. Öğrencilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz bu konuları oynasın diye küçük çocuklarımıza rol verdik. Onlar da ağaç dikme sevdasını öğrendiler. Çevre bilincinin oluşmasında elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalıştık," şeklinde konuştu.

Galanın ardından Anbarcıoğlu, gerekli izinlerin alınması durumunda oyunun okullarda çocuklara ücretsiz izletilebileceğini de sözlerine ekledi.

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Bursa'da AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun rol aldığı "Alpagut Dilaverleri" oyunu sahnelendi.

Bursa'da AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun rol aldığı "Alpagut Dilaverleri" oyunu sahnelendi.