Eskişehir, Ankara, Bolu, Manisa, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlurfa ve 7 il daha! Son kez görünüp gidecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü Türkiye genelinde hava durumu güneşli ve sıcak bir günü işaret ediyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusu ile Ardahan çevrelerinde yerel olarak sağanak yağışlar görülebileceği belirtiliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.





Hava sıcaklığı açısından ise, Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde mevsim normallerine uygun sıcaklıklar beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bölgesel olarak bazı illere göre hava durumu ve sıcaklık tahminleri şu şekildedir:

İstanbul: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ankara: Genel olarak az bulutlu ve açık bir gün olacak. Sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

İzmir: Bölge genelinde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu kesimlerde akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Rüzgar açısından, genellikle kuzey yönlerden esmesi beklenirken, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Vatandaşlar, günlük planlarını yaparken hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri öneriliyor.





Bursa: En düşük 22°C, en yüksek 35°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Edirne: En düşük 21°C, en yüksek 35°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

İstanbul: En düşük 24°C, en yüksek 31°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Sakarya: En düşük 22°C, en yüksek 30°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Afyonkarahisar: En düşük 22°C, en yüksek 38°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Denizli: En düşük 25°C, en yüksek 40°C sıcaklıkla çok sıcak bir gün bekleniyor.

İzmir: En düşük 26°C, en yüksek 33°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Manisa: En düşük 26°C, en yüksek 38°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Adana: En düşük 35°C, en yüksek 36°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Antalya: En düşük 26°C, en yüksek 31°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Hatay: En düşük 26°C, en yüksek 33°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Mersin: En düşük 28°C, en yüksek 34°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Ankara: En düşük 23°C, en yüksek 38°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Çankırı: En düşük 18°C, en yüksek 36°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Eskişehir: En düşük 21°C, en yüksek 38°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Konya: En düşük 23°C, en yüksek 38°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Bolu: En düşük 17°C, en yüksek 35°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Düzce: En düşük 22°C, en yüksek 34°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Kastamonu: En düşük 17°C, en yüksek 34°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Zonguldak: En düşük 19°C, en yüksek 28°C sıcaklıkla ılıman bir gün bekleniyor.

Amasya: En düşük 18°C, en yüksek 35°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Samsun: En düşük 23°C, en yüksek 31°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Tokat: En düşük 16°C, en yüksek 34°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Trabzon: En düşük 24°C, en yüksek 30°C sıcaklıkla ılıman bir gün bekleniyor.

Erzurum: En düşük 14°C, en yüksek 30°C sıcaklıkla ılıman bir gün bekleniyor.

Kars: En düşük 11°C, en yüksek 28°C sıcaklıkla ılıman bir gün bekleniyor.

Malatya: En düşük 18°C, en yüksek 38°C sıcaklıkla sıcak bir gün bekleniyor.

Van: En düşük 14°C, en yüksek 30°C sıcaklıkla ılıman bir gün bekleniyor.

Diyarbakır: En düşük 22°C, en yüksek 42°C sıcaklıkla çok sıcak bir gün bekleniyor.

Gaziantep: En düşük 27°C, en yüksek 41°C sıcaklıkla çok sıcak bir gün bekleniyor.

Siirt: En düşük 27°C, en yüksek 42°C sıcaklıkla çok sıcak bir gün bekleniyor.

Şanlıurfa: En düşük 30°C, en yüksek 42°C sıcaklıkla çok sıcak bir gün bekleniyor.

Vatandaşların günlük aktivitelerini planlarken hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmaları önemlidir.