Eskişehir, Ankara, Niğde, Sivas, Konya, Karaman ve o illere korkutan haber! Milyonlarca kişi perişan olacak

İç Anadolu bölgesinde bulunan Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerine kötü haber geldi. Maalesef, sıcaklık durumuyla ilgili endişe verici bir durum söz konusu. Bu illerdeki sıcak hava dalgası ve yüksek sıcaklık değerleri devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Ankara'da salı günü 44 derece sıcaklık yaşandı. Bu durum, bölge sakinlerinin sıcaklıkla ilgili tedbirli olmalarını gerektirebilir. İşte detaylar...





O İLLER İÇİN ŞİDDETLİ SICAKLIK UYARISI

Türkiye şu günlerde sıcaklıklarla mücadele ediyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde bulunan Eskişehir, Ankara gibi iller olağanüstü yüksek sıcaklıklara tanık oluyor. Aynı durum Aksaray, Çankırı, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat için de geçerli. İç Anadolu illerine dair bir kötü haber daha geldi. Son meteorolojik bilgilere göre, sıcaklıkların en kötüsü 22 Ağustos'a kadar devam edecek gibi görünüyor; bu tarihten önce ciddi bir serinleme öngörülmüyor.

Pazartesi günü Başkent Ankara'da sıcaklık 44 dereceyi, Eskişehir'de ise 47 dereceyi aştı. Uzmanlar, İç Anadolu bölgesini yakından takip ediyor, ancak sıcaklıkların hala etkisini sürdürdüğünü belirtiyorlar. Bu durum, bölge halkının sıcaklıkla başa çıkmak için tedbirlerini artırmalarını gerektirebilir. İşte diğer ayrıntılar...



