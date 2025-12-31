DOLAR
Eskişehir Mihalıççık'ta 1 Günlük Kar Tatili: Lütfiye'de Kızak ve Kartopu Keyfi

Mihalıççık'ta taşımalı eğitime 1 günlük ara verildi; Lütfiye Mahallesi'ndeki çocuklar bin 430 rakımda kızak ve kartopu keyfi yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:49
Taşımalı eğitime ara, köy çocuklarına kar sevinci getirdi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İlçe Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitime 1 günlük ara verildi. Kararla birlikte kırsal Lütfiye Mahallesinde okullarına gidemeyen öğrenciler, günü dışarıda geçirerek karın tadını çıkardı.

İlçe merkezine 11 buçuk kilometre uzaklıkta, Sündiken dağları eteğinde ve bin 430 rakımlı Lütfiye Mahallesi'nde, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı köydeki çocuklar kartopu oynadı ve kızakla köy yollarında kaydı.

Çocukların neşeli anları cep telefonu kameralarına yansıdı; kar tatili kararı hem ulaşım açısından alınan bir önlem hem de köydeki minikler için kısa ama unutulmaz bir eğlenceye dönüştü.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

