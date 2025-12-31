Eskişehir Mihalıççık'ta 1 Günlük Kar Tatili: Lütfiye'de Kızak ve Kartopu Keyfi

Taşımalı eğitime ara, köy çocuklarına kar sevinci getirdi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İlçe Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitime 1 günlük ara verildi. Kararla birlikte kırsal Lütfiye Mahallesinde okullarına gidemeyen öğrenciler, günü dışarıda geçirerek karın tadını çıkardı.

İlçe merkezine 11 buçuk kilometre uzaklıkta, Sündiken dağları eteğinde ve bin 430 rakımlı Lütfiye Mahallesi'nde, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı köydeki çocuklar kartopu oynadı ve kızakla köy yollarında kaydı.

Çocukların neşeli anları cep telefonu kameralarına yansıdı; kar tatili kararı hem ulaşım açısından alınan bir önlem hem de köydeki minikler için kısa ama unutulmaz bir eğlenceye dönüştü.

