ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez'ten Yılbaşı Mesajı

İş dünyasına teşekkür ve yeni yıl temennisi

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, yeni yıl için mutlu, başarılı ve umut dolu bir yıl diledi.

Başkan Sinlenmez'in yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Geride bıraktığımız yıl boyunca emeğiyle, üretimiyle ve girişimci ruhuyla Eskişehir’e değer katan tüm iş insanlarına ve kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Sinlenmez, yeni yılın iş dünyası için daha fazla üretim, daha güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir başarılar getirmesini temenni etti.

ESMİAD olarak girişimcilerin yanında olma kararlılığını vurgulayan Sinlenmez, "ESMİAD olarak, girişimcilerimizin yanında olmaya, Eskişehir ekonomisini birlikte büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

