DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.953,01 0,81%
BITCOIN
3.819.684,23 -1,13%

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak: 2026'nın ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yeni yıl mesajında 2026 için sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti; üniversitenin bilim ve iş birliği hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:18
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak: 2026'nın ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak: 2026'nın ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum

Yılbaşı mesajında üniversitenin 2026 hedeflerine vurgu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, "ESOGÜ ailesi ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2026 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum" dedi.

Rektör Çolak, yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Yarım asırdan uzun süredir bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine değerli katkılar sunan üniversitemiz, yepyeni umutlar, hayaller ve hedeflerle 2026 yılına giriyor. Karşılamaya hazırlandığımız 2026 yılının üniversitemiz açısından bilim dünyasına yeni değerler kazandırma; sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini geliştirme ve öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına verimli bir yıl olacağına inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı.

Çolak, üniversitenin 2026'da bilim, Ar-Ge, eğitim ve iş birliği alanlarında atacağı adımların önemine dikkat çekerek, yeni yılın ESOGÜ ve ülke için verimli geçmesini temenni etti.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KAMİL ÇOLAK, "ESOGÜ AİLESİ VE...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KAMİL ÇOLAK, "ESOGÜ AİLESİ VE MİLLETİMİZİN YENİ YILINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYOR, 2026 YILININ ÜLKEMİZE SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARILAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin'de Aksu Yaylası'nda çığ: Vali Turan Ergün "3 çoban çığ altında"
2
Bolu Dağı Ankara İstikameti Ağır Tonajlı Araçlara Kapatıldı
3
Sertavul Geçidi’nde Ulaşım Kontrollü: Kış Lastiği ve Zincir Zorunluluğu
4
DAGC'den "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025" için başvurular başladı
5
Antalya Aksu'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Yılmaz’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Şehitkamil’e Sağlık ve Huzur
7
Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Birçok Yol Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları