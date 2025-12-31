ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak: 2026'nın ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum

Yılbaşı mesajında üniversitenin 2026 hedeflerine vurgu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, "ESOGÜ ailesi ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2026 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum" dedi.

Rektör Çolak, yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Yarım asırdan uzun süredir bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine değerli katkılar sunan üniversitemiz, yepyeni umutlar, hayaller ve hedeflerle 2026 yılına giriyor. Karşılamaya hazırlandığımız 2026 yılının üniversitemiz açısından bilim dünyasına yeni değerler kazandırma; sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini geliştirme ve öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına verimli bir yıl olacağına inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı.

Çolak, üniversitenin 2026'da bilim, Ar-Ge, eğitim ve iş birliği alanlarında atacağı adımların önemine dikkat çekerek, yeni yılın ESOGÜ ve ülke için verimli geçmesini temenni etti.

