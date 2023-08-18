Esra Ezmeci takipçisine öyle bir evlilik tavsiyesi verdi ki! Sosyal medyayı ikiye böldü

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada verdiği tavsiyelerle büyük ilgi çekiyor. Beyaz TV'deki gündüz kuşağı programıyla tanınan Ezmeci, dün akşam da takipçilerinin sorularını yanıtladı ve özellikle evlilikle ilgili konularda değerli önerilerde bulundu. Eşleriyle yaşadıkları sorunlara çözüm arayan kadınlara yönelik verdiği tavsiyeler dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, 9 yıllık evlilik tecrübesiyle önemli öneriler sundu. Ezmeci'nin verdiği tavsiyeler, evlilik ve ilişki konularında çoğu insanın yaşadığı sorunlara ışık tutuyor. Kendi deneyimleri ve psikolojik uzmanlığıyla, insanların ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için öneriler sunuyor.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu tavsiyeler, çoğu insanın ilişkilerini daha anlayışlı ve dengeli bir şekilde yürütebilmelerine yardımcı olabilir. Bu tür uzman tavsiyeleri, insanların ilişki sorunlarına daha sağlıklı ve yapıcı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olabilir. İşte detaylar...





UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ESRA EZMECİ SOSYAL MEDYADA TAVSİYELERDE BULUNDU

"NASIL DAVRANMALIYIM?"

Instagram hesabındaki hikayeler bölümünde düzenlediği soru-cevap etkinliğinde takipçilerinin sorularını yanıtlayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir kadının paylaşımıyla dikkat çekti. Evli ve 9 yıllık bir ilişkisi olan kadın, eşinin "Seni eskisi gibi sevmiyorum" sözleriyle karşılaştığını belirtti. Kadın, eşinin istediği her şeyi yaptığını da dile getirerek, bu durum karşısında nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini Ezmeci'ye sordu.





Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bu durumla karşılaşan kadına şu cevabı verdi: Eğer eşiniz sizin her istediğinizi yapmanız yüzünden sizi eskisi gibi sevmediğini söylüyorsa, o zaman yapmamaya ve değişmeye başlayın. Onun için daha gizemli ve sizi anlamadığı yönleri olan biri olun. Yeni arkadaşlıklar edinin, yeni hobiler keşfedin gibi şeylerle kendinizi yenileyin.

Ezmeci'nin bu tavsiyesi, ilişkilerde bir denge ve anlayışın önemini vurguluyor. Eşler arasında sürekli olarak her isteği yerine getirilen bir ilişki, zamanla monotonlaşabilir ve özgünlüğünü yitirebilir. Bu durum da ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Ezmeci'nin önerisi ise, kadının kendi kişiliğini korumasını, eşini şaşırtacak yeni yönlerini keşfetmesini ve ilişkinin tazelik kazanmasına yardımcı olabilecek adımlar atmaya teşvik ediyor.

Sonuç olarak, Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin paylaştığı bu tavsiye, ilişkilerde sıkça karşılaşılan sorunlardan birine yönelik sağlam bir yaklaşım sunuyor. İlişkilerde her iki tarafın da kişisel gelişimine ve özgünlüğüne önem vermesi, uzun vadede daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki sürdürmelerini destekleyebilir.

"SUÇLULUK DUYGUSU HİSSEDİYORUM"

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin dün akşam düzenlediği soru-cevap etkinliğine katılan bir sosyal medya kullanıcısı, eşiyle yaşadığı cinsellik sonrasında hissettiklerini paylaştı. Kadın, "Eşimle birlikte olduktan sonra suçluluk duygusu hissediyorum" diyerek, kendini yanlış bir şey yapmış gibi hissettiğini ve bu hissi açıklamakta zorlandığını belirtti.

Esra Ezmeci, eşiyle cinsel ilişki sonrasında suçluluk duygusu yaşadığını ifade eden bu kullanıcıya şu cevabı verdi: Bu tür duygular aslında çocukluk döneminde edinilen inançlarla bağlantılı olabilir. Ailelerin cinsellik konusunda baskıcı veya ayıp bir yaklaşım sergilemesi, bu tür düşüncelerin bilinçaltında yer etmesine neden olabilir. Bu nedenle eşinizle birlikte olurken iç sesinizde "ayıp, hata yapıyorsun" gibi düşünceler oluşabilir. Bu içsel inançları fark ederek üzerinde çalışmak önemlidir.

Esra Ezmeci'nin bu cevabı, cinsellikle ilgili duygusal deneyimlerin geçmişteki aile baskıları veya toplumsal normlardan etkilenebileceğini vurguluyor. Bu tür içsel çatışmaların anlaşılması ve üzerine gidilmesi, daha sağlıklı bir cinsel yaşamın oluşturulmasına yardımcı olabilir.



