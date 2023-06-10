Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki itirafı Nur Viral'i utandırdı! Çekinmeden açık açık anlattı

Nur Viral'in sunduğu programda konuk olarak yer alan ilişki uzmanı klinik psikolog Esra Ezmeci, ilişki tavsiyeleriyle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ancak canlı yayında yaptığı tavsiyeler, hem Nur Viral'i hem de seyircileri utandırdı. Bu olay, sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı. Nur Viral, yayın sırasında utanç verici bir durumla karşılaşmış gibi görünerek yüzünü kapattı. İşte detaylar...





ESRA EZMECİ'NİN TAVSİYELERİ HERKESİ UTANDIRDI

Nur Viral, Beyaz TV'deki programında günlük olarak farklı konukları ağırlıyor ve başarılı sunuculuğuyla tanınıyor. Ancak bu sefer programında zor bir durumla karşılaştı. İlişki uzmanı Esra Ezmeci, ilişki tavsiyeleri vermek ve halkı yönlendirmek amacıyla canlı yayına konuk oldu, ancak verdiği tavsiyeler hem sunucuyu hem de izleyicileri utandırdı. İşte ayrıntılar...





Esra Ezmeci, ikili ilişkiler konusunda uzmanlaşmış bir kişi ve çiftleri yakınlaştırmak için çeşitli eğitimler veriyor. Tavsiyeleri, evliliklerdeki soğukluğu gidermek için ne yapılması gerektiği üzerine odaklanıyor. İlişki koçu olarak birçok kişinin evliliğini kurtarmış olan Ezmeci, canlı yayında doğru ilişkiyi tarif etmeye çalışırken ellerini kullanarak anlatmasıyla ortam karıştı. Birdenbire reklama geçildi ve reklamdan dönüşte durum daha da kötüleşti.

Canlı yayın sırasında telefona bağlanan bir kişiye nasıl davranması gerektiği konusunda fikirlerini sunan Ezmeci'ye, Nur Viral nasıl yapılması gerektiğini sordu. Ezmeci ise şu cevabı verdi: "Örneğin, güzel sözler söyleyebilirsiniz. Ancak sessiz kalın. Omzunu ve elini sıkın. 'Seni seviyorum, sıkıca sarılmanı istiyorum' diyeceksiniz."

Bu açıklama üzerine Nur Viral kendini tutamadı ve "Peki adam bana neden elini sıktığını sorarsa ne yapmalıyım?" diye sordu. Ezmeci ise ona "O sırada onu okşuyorsun, masaj yapıyorsun" şeklinde yanıt verdi. Bu durum izleyicileri şaşırttı ve tartışmalara yol açtı.

Konuşma o kadar hararetlendi ki Nur Viral, "Hadi reklama geçelim" diyerek canlı yayını yarıda kesti.

Reklam dönüşünde ise olaylar daha da utandırıcı bir hal aldı. Esra Ezmeci, Nur Viral'in elini kullanarak çapalama taktiğini canlı yayında uygulamalı olarak gösterdi. Viral'in avuç içini kullanarak "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyleri bilirsiniz. Güzel bir şekilde konuşun" diyerek dozu arttırdı. Bu sırada Nur Viral utanç içindeydi, elleriyle yüzünü kapattı. Sonra şu ifadeyi kullandı: "Ben bunları söylerken gülerim."