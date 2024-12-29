Esra Tuna: Oto Boyacılıkta Kadın Gücüyle Büyüyen Bir Başarı Hikayesi

Esra Tuna'nın Babası Mesleği Oto Boyacılık

Konya'da yaşayan ön lisans ilahiyat mezunu 35 yaşındaki Esra Tuna, kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için baba mesleği olan oto boyacılığını seçti. Ailesinin destekleriyle Karatay ilçesinde dört ay önce açtığı işyeri, sektördeki kadın ustaların sayısını arttırmayı hedefliyor.

Çocukluk Hayali Gerçek Oldu

Çocuk yaşta babasının dükkanında geçirdiği zamanlar esnasında bu alana ilgi duymaya başlayan Tuna, farklı sektörlerde çalıştı ama sonunda kendi işini yapma kararı aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenmek için aile dostu olan iki usta ile yaklaşık üç ay eğitim aldı.

Tuna, küçük yaşlardan itibaren arabalara olan merakını dile getirerek, "Hep bir oto boyama dükkanı açıp işin başına geçmek istedim. Bu hayalimi sonunda gerçeğe dönüştürdüğüm için mutluyum," ifadelerini kullandı.

Esra Usta'nın Büyüyen Başarısı

Yavaş yavaş müşterilerin kendisine alıştığını belirten Tuna, sanayideki insanların zaman zaman onu erkek zannedip 'ağabey' diye seslendiğini de sözlerine ekledi. Tuna, "Sanayide bir bayan ustayla karşılaşanlar şaşırıyor. Zamanla 'Eso' ya da 'ustam' diye seslenen müşterilerim olmaya başladı," dedi.

Tuna, kadınların her şeyi başarabileceğine inandığını ve bu yolda çıktığı serüvende maddi zorluklarla karşılaştığını belirtti. "Hafta sonları sürücü kursunda verdiğim eğitimlerle dükkanım için malzemeleri temin ettim. 'Ticaret cesaret ister' diyerek yola çıktım," şeklinde konuştu.

Yeğeni Gül Berber de Usta Olma Yolunda

Esra Tuna'nın 20 yaşındaki yeğeni Gül Berber de teyzesinin yanında 3 aydır çalışmakta. Teyzesinin sanayide 'usta' olarak anılmasından duyduğu mutluluğu paylaşan Berber, "Çok mutlu günler geçiriyoruz. Teyzemin ustam olmasını şans olarak görüyorum," ifadelerini kullandı.

Konya'da kendi işini yapmak isteyince baba mesleği oto boyama iş yerini açan 35 yaşındaki Esra Tuna (sağda), azmi ve çalışkanlığıyla sektörün aranan isimlerinden olacağına inanıyor.

Konya'da kendi işini yapmak isteyince baba mesleği oto boyama iş yerini açan 35 yaşındaki Esra Tuna (sağda), azmi ve çalışkanlığıyla sektörün aranan isimlerinden olacağına inanıyor.