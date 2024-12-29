DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.344.715,21 -0,17%

Esra Tuna: Oto Boyacılıkta Kadın Gücüyle Büyüyen Bir Başarı Hikayesi

Konya'da oto boyacılığa olan tutkusuyla dikkat çeken Esra Tuna, azmiyle sanayinin aranan isimlerinden biri olmak istiyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:34
Esra Tuna: Oto Boyacılıkta Kadın Gücüyle Büyüyen Bir Başarı Hikayesi

Esra Tuna'nın Babası Mesleği Oto Boyacılık

Konya'da yaşayan ön lisans ilahiyat mezunu 35 yaşındaki Esra Tuna, kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için baba mesleği olan oto boyacılığını seçti. Ailesinin destekleriyle Karatay ilçesinde dört ay önce açtığı işyeri, sektördeki kadın ustaların sayısını arttırmayı hedefliyor.

Çocukluk Hayali Gerçek Oldu

Çocuk yaşta babasının dükkanında geçirdiği zamanlar esnasında bu alana ilgi duymaya başlayan Tuna, farklı sektörlerde çalıştı ama sonunda kendi işini yapma kararı aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenmek için aile dostu olan iki usta ile yaklaşık üç ay eğitim aldı.

Tuna, küçük yaşlardan itibaren arabalara olan merakını dile getirerek, "Hep bir oto boyama dükkanı açıp işin başına geçmek istedim. Bu hayalimi sonunda gerçeğe dönüştürdüğüm için mutluyum," ifadelerini kullandı.

Esra Usta'nın Büyüyen Başarısı

Yavaş yavaş müşterilerin kendisine alıştığını belirten Tuna, sanayideki insanların zaman zaman onu erkek zannedip 'ağabey' diye seslendiğini de sözlerine ekledi. Tuna, "Sanayide bir bayan ustayla karşılaşanlar şaşırıyor. Zamanla 'Eso' ya da 'ustam' diye seslenen müşterilerim olmaya başladı," dedi.

Tuna, kadınların her şeyi başarabileceğine inandığını ve bu yolda çıktığı serüvende maddi zorluklarla karşılaştığını belirtti. "Hafta sonları sürücü kursunda verdiğim eğitimlerle dükkanım için malzemeleri temin ettim. 'Ticaret cesaret ister' diyerek yola çıktım," şeklinde konuştu.

Yeğeni Gül Berber de Usta Olma Yolunda

Esra Tuna'nın 20 yaşındaki yeğeni Gül Berber de teyzesinin yanında 3 aydır çalışmakta. Teyzesinin sanayide 'usta' olarak anılmasından duyduğu mutluluğu paylaşan Berber, "Çok mutlu günler geçiriyoruz. Teyzemin ustam olmasını şans olarak görüyorum," ifadelerini kullandı.

Konya'da kendi işini yapmak isteyince baba mesleği oto boyama iş yerini açan 35 yaşındaki Esra...

Konya'da kendi işini yapmak isteyince baba mesleği oto boyama iş yerini açan 35 yaşındaki Esra Tuna (sağda), azmi ve çalışkanlığıyla sektörün aranan isimlerinden olacağına inanıyor.

Konya'da kendi işini yapmak isteyince baba mesleği oto boyama iş yerini açan 35 yaşındaki Esra...

Konya'da kendi işini yapmak isteyince baba mesleği oto boyama iş yerini açan 35 yaşındaki Esra Tuna (sağda), azmi ve çalışkanlığıyla sektörün aranan isimlerinden olacağına inanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek
2
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
3
Yangında Mahsur Kalan Kedi, Sağlık Ekipleri Tarafından Hayata Döndürüldü
4
Trabzon Lisesi, Uluslararası Mutfak Günleri'nde 'Yılın En İyi Lisesi' Ödülünü Kazandı
5
Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?
6
Kova Burcu Şubat 2024’te Neler Yaşayacak? Yeni Ay ve Dolunay Etkileri

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak