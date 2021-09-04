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Eşten rıza alınmadan yaptırılan estetik boşanma nedeni sayıldı!

Erkeğin ekonomik alanda geçirdiği zor süreçte eşinin kendisinden rıza almadan yaptırdığı estetik ile ilgili başvurduğu boşanma dilekçesini değerlendiren Yargıtay, erkeği haklı buldu ve rızasız estetik ameliyatı boşanma nedeni saydı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:05
Eşten rıza alınmadan yaptırılan estetik boşanma nedeni sayıldı!
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Bir süredir aralarında geçimsizlik görülen bir çift, boşanma başvurusunda bulundular. 3. Aile Mahkemesi'ne verilen boşanma dilekçesi sonrası davalı kadın eşinin kendisini evden kovduğunu ve ölümle tehdit ettiğini söyledi. Kadın, kendisine boşanma davası açan eşinden bin TL nafakayla birlikte 300 bin TL maddi manevi tazminat talebinde bulundu


Davalının ifadesi sonrası davacı erkek verdiği ifadede gerçekte eşinin evi terk ettiğini ve kendisi ekonomik alanda zor bir süreçten geçtiği sırada eşinin kendisinden rıza almadan estetik ameliyatı olduğunu söyledi. Davacı eş, eşinin aynı zamanda ekonomik sıkıntılara rağmen tatil beldesinde yaşamak için kendisine sürekli baskı yaptığını belirtti.

Her iki tarafın savunmasını alan mahkeme heyeti, davacı erkeğe eşine tehditkar sözler sarf etmesi ve boşanmaya sebep olaylarda ortak kusurlu sayılmaları nedeniyle karşılıklı açılan davanın kabulüne, kadının tazminat ile nafaka istemesi talebinin reddine, kadının erkeğin lehine nafaka ödenmesi yönünde bir karar verdi. Kadın, mahkemenin kararını temyize gönderdi ve dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozdu. Fakat, 3. Aile Mahkemesi kararında direnince devreye bu kez de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emsal değeri taşıyacak bir karar imza attı ve eşinin ekonomik alanda zor bir süreçten geçtiği dönemde lüks sayılabilecek harcamalar kapsamında giren estetik ameliyatı durumunu gerçekleştiren kadını kusurlu buldu.


Son Güncelleme: 04.09.2021 13:05
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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay KararıEstetik AmeliyatıBoşanma Nedeni
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