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EÜAŞ kadrolu personel alımını duyurdu! En az lise mezunu olmak şart: Maaş detayına dikkat!

İş arayan adaylara güzel haber! EÜAŞ personel alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 19:07
EÜAŞ kadrolu personel alımını duyurdu! En az lise mezunu olmak şart: Maaş detayına dikkat!

EÜAŞ yeni personel alımları başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EÜAŞ PERSONEL ALIMLARI

EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurulara göre kurum bünyesine 238 daimi işçi, 8 eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak durumda yaralanmış daimi işçi, 5 engelli daimi işçi alımı yapılacak. 121 Makine Teknisyeni kadrosuna başvuru yapacak adayların liselerin Makine, Makine Teknolojisi, CNC, Torna Tesviye, Makine Bakım Onarımcısı, Bilgisayar Destekli Makine, Motor, Motrlu Araç Teknolojisi, Metal İşleri Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 99 Elektrik Teknisyeni kadrosuna başvuru yapacak adayların liselerin Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj, Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 7 Elektrik Teknisyeni kadrosuna başvuru yapacak adayların liselerin Elektronik, Elektrik Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makineleri Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 12 Elektronik Teknisyeni kadrosuna başvuru yapacak adayların liselerin Elektronik, Elektrik Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makineleri Teknik Servisi, Haberleşme sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 8 Teknisyen kadrosuna başvuru yapacak adayların Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Endsüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Metalurji Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi ya da Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olması gerekiyor. 

eüaş personel alımları

5 Büro İşçisi kadrosuna başvuru yapmak için en az lise ve dengi mezunu olunması gerekiyor. Terörle Mücadelede Yaralanan işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların ilanda belirtilen okullardan mezun olması, öncelik belgesi olan kişilerin belgesinin olması, tehlikeli/ çok tehlikeli işlerde ve vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumunun olmaması, 18-35 yaş aralığında olması gerekiyor. Engelli işçi kadrosuna başvuru yapacak adayların belirlenen eğitim artını taşıması, öncelik belgesi olanların öncelik belgesini sunması, engelli sağlık raporuna sahip olması, 18-35 yaş aralığında olması şartlarını taşımaları gerekiyor. Daimi İşçi kadrosuna başvuru yapacak adayların belirlenen eğitim şartlarını karşılaması, çok tehlikeli işlerde çalışmaya sağlık durumunun uygun olması, 18-35 yaş aralığında olması gerekiyor. EÜAŞ personel alımları 26 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilecek. 

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