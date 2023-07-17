Ev, arsa, araba almak isteyen iyi dinlesin... Noterlerde sistem baştan sona değişti: Sırada beklememek için dikkat!

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oran üzerinden artış yapılırken ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'sinde duyuruldu. Mahkeme başvurma hızı 123,6 TL ve 2.220 TL arasında farklılık gösterirken icraya başvurma harcı ise 269 TL olarak güncellendi.

PASAPORT VE VİZE TUTARLARI

Pasaport harçları 6 aya kadar olanlar için 1034,55 TL,

1 yıl süreli olanlar için 1512,45 TL,

2 yıl süreli olanlar için 2 bin 469,15 TL,

3 yıl süreliler için 3 bin 507,75 TL,

3 yıldan fazla süreli olanlar için 4 bin 943,25 TL.





Giriş vize harçlarında ise tek giriş 3.546 TL olurken müteaddit giriş ise 11.578 TL oldu. Transit vize tutarları tek transit 3.456 TL, çift transit ise 6.934 TL olarak belirlendi.

Yabancılardan alınan çalışma izin belgelerinde ise 1 yıla kadar 4.635 TL, süresiz ve bağımsız çalışma izin belgeleri ise 46.371 TL olarak uygulamaya konuldu.

KAYIT, TESCİL HARÇLARI

Ticari işletmeler için kayıt ve tescil harçları da 388,2 TL - 13 bin 32 TL arasında, maktu noter harçları da 13,95 TL - 2 bin 881,8 TL arasında farklılık göstererek ödeme yapılır.