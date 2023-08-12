Ev, arsa tapusu olanlar dikkat! Hemen çıkarıp bakın: Eğer bu varsa yandınız

Gayrimenkul sahiplerine önemli bir uyarı: Tapunuzdaki detaylara dikkat edin! Eğer tapunuzda belirli bir ibare bulunuyorsa, ev veya arsanızı yarı fiyatına alabilirler. Son dönemde artan gayrimenkul fiyatları nedeniyle yatırımcılar özellikle tarla, arsa ve konut gibi mülklere ilgi gösteriyor. Ancak bu tür gayrimenkullere yatırım yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Tapu üzerinde bulunan belirli bir ibare nedeniyle, mülkünüzün değeri aniden düşebilir.

Örneğin, 100 bin Türk lirası değerindeki bir mülkün değeri, bu ibare yüzünden 10 bin Türk lirasına kadar düşebilir. Bu nedenle, tapu kayıtlarınızı dikkatlice incelemek ve bu gibi potansiyel tehlikeleri önceden fark etmek son derece önemlidir. Gayrimenkul yatırımcıları, mülklerini alırken tapu kayıtlarını doğrulamalı ve gerektiğinde uzman bir kişiden yardım almalıdır. Bu uyarılar, yatırımcıların mülklerini korumak ve maddi kayıplardan kaçınmak adına dikkate alması gereken temel faktörler arasında yer alıyor. İşte detaylar...





GAYRİMENKUL SAHİPLERİ İÇİN UYARI

Gayrimenkul sahiplerine önemli bir uyarı: Tapunuzdaki detaylara dikkat edin! Eğer tapunuzda belirli bir ibare bulunuyorsa, ev veya arsanızı yarı fiyatına alabilirler. Son dönemde artan gayrimenkul fiyatları nedeniyle yatırımcılar özellikle tarla, arsa ve konut gibi mülklere ilgi gösteriyor. Ancak bu tür gayrimenkullere yatırım yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Tapu üzerinde bulunan belirli bir ibare nedeniyle, mülkünüzün değeri aniden düşebilir. Örneğin, 100 bin Türk lirası değerindeki bir mülkün değeri, bu ibare yüzünden 10 bin Türk lirasına kadar düşebilir. Bu nedenle, tapu kayıtlarınızı dikkatlice incelemek ve bu gibi potansiyel tehlikeleri önceden fark etmek son derece önemlidir. Gayrimenkul yatırımcıları, mülklerini alırken tapu kayıtlarını doğrulamalı ve gerektiğinde uzman bir kişiden yardım almalıdır. Bu uyarılar, yatırımcıların mülklerini korumak ve maddi kayıplardan kaçınmak adına dikkate alması gereken temel faktörler arasında yer alıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Tapu, bir gayrimenkulün sahipliğini belirten resmi bir belgedir. Bu belge sayesinde bir ev, arsa veya tarla gibi mülkün kime veya kimlere ait olduğu resmi olarak belirlenir. Tek kişiye ait olan tapular olduğu gibi, birden fazla kişinin hak sahibi olduğu hisseli tapular da bulunur. Hisse sahipleri, tapu üzerinde adı geçen kişilere ait olan taşınmaza ortak sahipler olarak sahiptirler.

Ancak, tapu üzerinde belirli ibareler bulunuyorsa, ev, arsa veya tarla gibi mülklerinizi kolayca kaybedebilirsiniz. Özellikle ülkemizde gayrimenkul fiyatlarının artmasıyla birlikte, gayrimenkuller önemli yatırım araçları haline gelmiştir. Bu durum ise maalesef tapu sahtekarlarını da ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, gayrimenkul almak isteyen kişilerin tapulardaki tüm detaylara dikkat etmeleri çok önemlidir.



Ülkemizdeki gayrimenkul satışları Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerçekleştirilir ve her satış kayıt altına alınır. Bu sayede taşınmazların sahipleri kolayca tespit edilebilir. Ancak artan gayrimenkul dolandırıcılığı sebebiyle, alıcıların tapularda yer alan tüm ifadelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, tapu, bir gayrimenkulün kimin adına olduğunu belirleyen önemli bir resmi belgedir. Gayrimenkul yatırımı yapacak bireylerin, satın alacakları taşınmazın tapusunu ve üzerinde yer alan bilgileri titizlikle kontrol etmeleri gerekmektedir. Böylece dolandırıcılık riski minimize edilir ve sahte tapu olaylarından korunulmuş olur.

İpotekli tapu nedir ve hisseli tapu nedir? Bu kavramlara dikkat etmenin önemi büyük. Eğer satın aldığınız gayrimenkulün tapusunda "ipotekli" ibaresi varsa, uyanık olmanız gerekiyor. İpotekli tapu, tapu sahibinin devir ve satış hakkını kaybettiğini gösterir. Banka veya kurumlar, alacağını tahsil edemeyince ipoteği devredecek birine satabilir. Sonuç olarak, aldığınız mülk aniden elinizden çıkabilir. Bu yüzden, tapu üzerinde ipotek sorgulaması yaparak güvence altına almanız akıllıca olur. Maalesef bazı sahtekarlar ipotekli tapuları satarak alıcıları dolandırabilir. İpotek sebebiyle mülkünüzü kaybetme riski doğabilir. Gayrimenkul satın alırken, tapu üzerinde herhangi bir ipotek kaydının olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Gerekirse o mülkü satın alma planınızı yeniden gözden geçirin.

Hisseli tapu ise taşınmaz alımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu. Hisseli tapuda önalım hakkı bulunabilir. Diğer hissedarlar size dava açarak mülkü satın alma hakkını talep edebilir. Bu nedenle 100 bin Türk Lirası ödeyerek aldığınız mülkü, diğer hissedarlar sizden çok daha düşük bir fiyata alabilir. Bu yüzden almak istediğiniz taşınmazın tapusunu iyi araştırmalı ve diğer hissedarlardan onay almanız gerekiyor. Ayrıca bu onayın noter tasdikli olmasına özen gösterin.

Gayrimenkul alırken, tapu detaylarına dikkat etmek büyük bir öneme sahiptir. Hem ipotekli tapular hem de hisseli tapular, mülkünüzü riske atabilecek unsurlardır. Dolayısıyla, güvenceli bir yatırım yapmak ve gelecekte sıkıntı yaşamamak için tapu işlemlerini titizlikle incelemek ve gerektiğinde uzman yardımı almak akıllıca bir adım olacaktır.