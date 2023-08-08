Ev kirasını banka hesabına gönderenler yandı! Kiracıların başını yakan karar çıktı

Son yıllarda ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar yoğunlaştı. Kiralar yükseldiğinde, ev sahipleri kiracıları çeşitli şekillerde cezbetmeye çalışır. Ev sahiplerinin düzenli ödeme yapan kiracılar bulmak için bir nevi avukatlar gibi yasal aramalar yaptı. Ayrıca kiracıyı kefaletle serbest bırakmanın bir yolunu buldu. Bunun nedeni kirayı banka havalesiyle ödeyen kiracının havale ücretini ödememiş olmasıdır. Ev sahibi de bu sırada kiranın eksik ödendiğini söyledi.

Kiracılar borçlarını düzenli olarak kapatıyor ama banka havalesi ile 31 lira 50 kuruş kesinti yaparak borçlarını devrediyorlar. Sonuç olarak ev sahibine gönderilen para 31 lira 50 kuruş ki bu da ödenen kira bedelini eksiltiyor. Banka tarafından kesilen bedel, kiracıya icra takibi olarak geri döndü.

"İlk Derece Mahkemesi İcra Takiplerini Durdurdu"





Ev sahibi bu ödememe nedeniyle icra takibi ve tahliye talebinde bulununca, ilk derece mahkemesinin icra takibini durdurma kararı aldığı belirtildi. Mahkeme, kiracıların düzenli olarak kira ödediğini ve havale ücretlerinin banka parasını kurtardığını tespit etti. Mahkeme, havale bedelinin ev sahibine ait olmaması nedeniyle icra takibinin haksız olduğuna karar verdi.

Ev sahibi Davayı Yargıtay’a Taşındı

Ancak mal sahibi vazgeçmedi ve davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın 9 No'lu Mülkiye Dairesi daha önce mal sahibinin lehine karar vermişti. Yargıtay, para borcunun alınması ve teslim edilmesi gerekli olan bir borç olduğu vurgulandı. Türk hukukuna göre borçlu, para borcunu öderken yapılan masraflardan da sorumlu tutulur. Yani kiracı borcunu öderken şayet masraf çıkıyorsa söz konusu masrafı kiracı ödemek zorunda.

Bu karara göre kiracı, havale yoluyla kira borcu varsa, devir bedelini de üstlenmek zorunda kalacak.

Bu karar kapsamında kiracının havale yoluyla kira borcu olması halinde devir ücreti kiracı tarafından karşılanacak. Bu nedenle kiracılara şu tavsiyede bulunmak isteriz: Kira borçlarını öderken havale, EFT gibi masrafları mutlaka hesaba katmaları gerekir. Ev sahibinin işlemden aldığı net telif ücretlerinin tam olarak kira borcuna eşit olduğunu anlamalarına izin verin. Aksi halde ev sahibi kiracıya dava açarak tahliyesini isteyebilir. Bu durum karşısında kiracı, icra masraflarının yanı sıra taşınma masraflarını da karşılayabilir. Bu kiracıya manevi kayıp şeklinde yansıyabilir.