Ev sahibi bunu yapıyorsa hemen bildirin! Sürekli bunu yapanlar hapsi boylayacak: Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Son dönemlerde yüksek kira artışı isteyen ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunlar giderek büyürken mahkemeler de bu konularla dolup taştı. Eğer ev sahibiniz bunları yaparsa hapse bile girebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİPLERİ BUNLARA DİKKAT

Son zamanlarda yüzde 25 kira sınırlaması getirilse bile ev sahiplerinin fahiş oranlarda istediği kira artışları kiracıyı mağdur etmeye devam ederken ev sahipleri sürekli kiracısını arayıp telefonla rahatsız edebiliyor. Eğer ev sahibi kiracısını ısrarlı şekilde aramaya devam ederse kişinin huzur ve sükununu bozma suçu ortaya çıkıyor ve kiracısının kapısına dayanması da tutuklama sebebi olabiliyor. Avukat Levent Karakoç konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;





'Kira ilişkisi kapsamında kiralayan ya da onun adına hareket edenlerin kira bedelinin artması konusunda kiracıyı ısrarlı şekilde araması, konuta ya da iş yerine gelmesi veya kiracının ikamet ettiği evin ev sahibi tarafından kiracıya göz dağı vermek için konuta zarar verilmesi ve bu şekilde davranışlarda bulunması gibi eylemler temel olarak kişinin huzur ve sükununu bozma suçunu ortaya çıkarır. bu suçun takibi mağdurun şikayetine bağlı olarak 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezasıdır. Aynı zamanda ne sebeple olursa olsun kiracı konutuna, bahçe, depo, balkon gibi eklentilerin içine kiracı rızası haricinde girilmesi ya da çıkılmaması halinde de konut dokunulmazlığının ihlali suçu ortaya çıkar ve 1 seneye kadar hapis cezası ya da adli para cezası ile cezalandırılır. Ev sahibinin sürekli kapıya gelerek kiracıyı rahatsız etmesi durumunda eğer kiracı polisi ararsa polisin hemen olay yerine gelmesi gerekir. Bu tür sesler apartmandaki gürültüye sebep olursa komşular da polisi arayabilir. Kiracılar gerekiyorsa kapıyı açmasın ama hemen polisi çağırsınlar. Polis gelerek tutanak tutar ve kiracı bu tutanaklar suç duyurusunda bulunabilir.'