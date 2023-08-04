Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Cebinizden boştan yere binlerce lira gidebilir

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracılar ve mal sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar verdi. Daire, "Kiralanan kullanıma elverişli bir durumda bulunmasa bile kira bedelinin tam olarak ödeneceği yönünde sözleşmeye konulan hükümlerin geçersiz olduğunu" belirtti.

Bu karar, kiracıların yaşadığı sorunlara ve kiralanan alanın kullanıma elverişli olmaması durumunda kira bedelinin tam olarak alınmasına dair düzenlemelere karşı bir adım olarak değerlendirilmektedir. Yargıtay'ın bu kararı, kiracıların haklarının korunması ve adil kira sözleşmeleri yapılması adına önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Artık kiracılar, kiralanan alanın kullanıma elverişli olmaması durumunda, kira bedelinin tam olarak ödenmesi yönünde yapılan hükümlere itiraz edebilecekler ve bu tür düzenlemelerin geçerli sayılmayacağını kanıtlayabileceklerdir. Bu da kiracıların daha adil ve hakkaniyetli kira sözleşmeleri yapma şansına sahip olacağı anlamına gelmektedir.

Ancak, bu kararın uygulanması ve etkilerinin ne derece olacağı, ilgili tarafların yargı süreçlerine başvurması ve hukuki açıdan tartışmaların yaşanmasıyla şekillenecektir. Kiracılar ve mal sahipleri, kira sözleşmeleri yaparken bu yeni kararı dikkate alarak daha adil ve yasalara uygun sözleşmeler yapmaları önerilmektedir. İşte detaylar...





KİRACILAR VE MAL SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN KARAR

İçtihat Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, davalı, davacının 2019 tarihli on yıl süreli sözleşme ile kendisine ait taşınmazda kiracı olduğunu belirtti. Sözleşmede kiralananın düğün salonu olarak kullanılacağı ve başka bir amaçla kullanılamayacağı kararlaştırıldı. Ancak, Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde birçok toplu organizasyonun iptal edilmesi, kamu kurumlarında işlerin askıya alınması ve düğün salonlarının 16 Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulması üzerine davacı, 17 Mart 2020 tarihli ihtarnameyle faaliyetlere izin verilene kadar kira ödemesi yapamayacağını davalıya bildirdi. İşte diğer ayrıntılar...





1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uyulma şartı ile faaliyete izin verilmesine rağmen, alınan önlemlerin düğün etkinliklerine katılımcı sayısını, kiralananın kullanabileceği alanı ve dolayısıyla kiralanandan beklediği faydayı ciddi şekilde düşüreceğini ileri sürdü. Bu nedenle başlangıçta var olan edimler dengesinin aleyhine bozulduğunu belirterek, aylık net 62 bin 573 lira 50 kuruş olan kira bedelinin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren aylık net 30 bin liraya düşürülmesini talep etti.

Davalı ise kira sözleşmesinde uyarlama talep edilmeyeceğini ve mücbir sebep halinde kiralananın kullanılmasa dahi kira bedelinin ödeneceğinin kararlaştırıldığını savundu. Covid-19 salgını nedeniyle müşteri sayısının azaldığı gerekçesiyle kira bedelinin uyarlanmasını talep edemeyeceğini ifade ederek, davanın reddini istedi.

Mahkeme tarafından yapılan bu karar, kiracı ve mal sahibi arasındaki sözleşme hükümlerinin Covid-19 gibi olağanüstü durumlarla nasıl ele alınacağı konusunda önemli bir örnek teşkil etmektedir. Davanın sonucu, tarafların ileri sürdüğü iddialar ve sunulan delillerin değerlendirilmesi sonucu belirlenecektir.

İlk Derece Mahkemesi, Covid-19 salgını nedeniyle değişen şartlar göz önüne alındığında kira sözleşmesinin uyarlanmasının kabul edilebileceğine hükmetti ve kira bedelinin düşürülmesine karar verdi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, kiracının kira bedelinden indirim talep edemeyeceğini, sözleşmedeki hükümlerin geçerli olduğunu ve tacir olarak davranması gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve davanın reddine hükmetti.

Bu karara yapılan itiraz sonucunda dosyayı ele alan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesindeki hükümlerin kanun hükümlerine aykırı olduğunu ve kiracının kira bedelinin ödeme borcunu yerine getirmekle yükümlü olduğu yönündeki hükümlerin geçersiz olduğunu tespit etti. Ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle alınan idari yasak ve tedbirlerin etkisiyle kiracının kira bedelini uyarlama talepli olarak düşürme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesi tarafından davanın tümden reddedilmesi yanlış bulundu ve bozma kararı verildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin bu kararı, kira sözleşmeleri ve Covid-19 gibi olağanüstü durumlarla ilgili gelecekteki benzer davalar için de önemli bir içtihat oluşturacaktır. Karar, kiracı ve mal sahibi arasındaki sözleşme hükümlerinin ve uygulamaların adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.