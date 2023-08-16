Ev sahibi ve kiracılar için kritik gün 1 Eylül'de başlıyor! Artık zorunlu olacak

1 Eylül itibariyle, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Artık, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde mahkeme yerine arabuluculuk yöntemi zorunlu hale gelecek. Bu yeni uygulama ile hem hukuk sistemine olan yük hafiflemiş olacak, hem de sorunların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi amaçlanıyor.





Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, özellikle kira ücretlerinde büyük artışlara neden oldu. Bu da ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki anlaşmazlıkları ciddi bir şekilde artırdı. Ancak, yeni düzenleme ile arabuluculuk süreci devreye girecek ve taraflar önce arabulucuya başvurmak zorunda kalacaklar. Bu, hem tarafların uzun ve zahmetli mahkeme süreçlerinden kaçınmasını sağlayacak, hem de daha uygun maliyetli bir çözüm yolu sunacak.

Arabulucu, anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında uzlaşma sağlamak, sorunları çözmek ve anlaşmazlığı hukuki yollar yerine daha amicable (dostça) bir şekilde çözmek için arabuluculuk sürecini yöneten profesyoneldir. Arabuluculuk, taraflar arasında mahkeme dışı bir çözüm yöntemidir ve tarafların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını karşılıklı olarak değerlendirip anlamalarını teşvik eder. Arabuluculuk süreci oldukça adil ve etkili bir şekilde işleyecek. Taraflar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz olarak başvurabilecekler. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içinde tamamlanmalı ve tarafların katılımı esas alınacak. Ancak, zorunlu hallerde görüşme süresi bir hafta daha uzatılabilecek. Eğer taraflar anlaşmaya varabilirlerse, arabulucuya belirlenen oranda ücret ödeyecekler. Aksi takdirde, dava açma hakkına sahip olacaklar.

Bu yeni düzenlemenin amacı, hem mahkeme sistemine olan yükü azaltmak, hem de ev sahibi-kiracı ilişkilerinde daha hızlı ve etkili bir çözüm sağlamak. Anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi, hem tarafların haklarını korumada etkili bir yol sunacak, hem de hukuki süreçlerin daha verimli işlemesine katkı sağlayacak. 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek bu yeni dönem, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde olumlu değişikliklerin habercisi olarak görünüyor.