Ev sahipleri artık çizgiyi aştı! Bu kadarına da pes dedirten yöntem: Sonunda bunu da yaptılar

Büyük şehirlerde artan kira fiyatları ulaşılmaz hale gelirken kiracılar ve ev sahiplerinde ki polimik artış gösterdi. Kira fiyatlarının dengesiz olarak artış göstermesiyle ev sahiplerine devlet engel koydu. Mülk sahipleri kira fiyatlarını arttırmak için farklı yöntemler denerken bunlara yenisi dahil oldu. Kiracının taahhüt ettiği tutulurken kiralık ev fiyatları kontrol altına alındı. İşte ev sahiplerinin akıl almaz yöntemleri haberimizde.

YAZ MEVSİMİ GELDİ HAREKET ARTTI

Yaz mevsimlerinin gelmesiyle beraber emlakçılar harekete geçti. Ev sahiplerinin uzun dönemli kiralama yöntemlerine çözüm dönem kiralama yöntemleri olduğu belirtilirken pandemi sürecinin devamında çıkan hibrit çalışma modeli ile uzaktan çalışanların farklı illerde kısa süreli çalışması tercih edilir. Bu yöntemle beraber ev sahiplerinin önü açılırken birçok şirket çalışanı esnek çalışma modeli hayatı devam edilirken işler evlerinde halledilmeye başlandı.





Uzaktan çalışma modelinin sıklık göstermesiyle beraber insanlar kendilerine en uygun yaşam alanını seçme özgürlüğünü de elinde bulunduruyor.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

Emlak Brokerleri Kulübü Başkanı Ulvi Özcan, devlet tarafından alınan yüzde 25'lik kira sınırlandırılmasıyla ev sahipleri için çözüm döviz ile satış olduğu belirtildi. Ev sahiplerinin evlerini döviz ve yabancılara eşyalı olarak verilerek bu durum hem ek gelir hem de uzun süreli konaklama talebiyle ev sahiplerinin bu durum üzerinden memnun olduğu söylendi. Kira artışlarına yüzde 25 sınır getirilirken ev sahiplerinin ise farklı arayış olduğu belirtildi.