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  3. Ev sahipleri şimdi köşeye sıkıştı! Kiracısına bunu yapan soluğu demir parmaklıklarda alacak

Ev sahipleri şimdi köşeye sıkıştı! Kiracısına bunu yapan soluğu demir parmaklıklarda alacak

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Ev sahipleri şimdi köşeye sıkıştı! Kiracısına bunu yapan soluğu demir parmaklıklarda alacak
Özellikle büyük şehirlerde barınma sorunu her geçen gün artıyor. Bu konudaki araştırmalar ve çalışmalar ivme kazanıyor.

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde konut sorunu her geçen gün artıyor. Enflasyonun etkisi nedeniyle, ev sahipleri genellikle %25'lik kira artışlarını görmezden geliyor. Bu durum kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Şiddet ve cinayet tam da bu nedenle meydana gelebilir, birileri mahkemeye gitse bile bu durum sürekli halde devam etmektedir.

Fahiş zamlarla ev sahipleri yandı: Hapis geliyor!

Yüksek kira artışlarının önüne geçmek için yeni düzenlemelerin hazırlandığı söyleniyor. Bu kurala göre, kiraları aşırı yükselttiği tespit edilen ev sahipleri para cezasına veya hapis cezasına çarptırılabilir. Bu hapis cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar değişebilmekte ve ev sahipleri tutuklanarak mahkemede yargılanabilmektedir.

Fahiş zamlarla ev sahipleri yandı Hapis geliyor

Böyle bir anlaşmanın yolda olduğu söylentileri sosyal medya platformlarında gündem oldu. Bazıları caydırıcı düzenlemeye ihtiyaç olduğunu savunurken, bazıları fahiş kira artışlarının ne kadar olacağını sorguladı. Bildiğiniz gibi son karar azami kira artışının %25'te tutulması yönündeydi. Muhtemelen, bu oranın üzerindeki herhangi bir artış fahiş olarak kabul edilebilir. Ama tabii ki henüz bir kural yok, hepsi spekülasyon. Bu nedenle sınırlarla ilgili önceden bir şey söylemek ise doğru değil.

Yaşam
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