Ev sahiplerinin kiracı kriteri değişti! Hiç istemediklerini bu sebeple baş tacı ediyorlar

Ev sahipleri son zamanlarda bekarlar veya öğrenciler için kiracı tercihlerini kullanmaya başladılar. İzmir Emlak Kulüpleri Derneğinin başkanlık görevini yürüten Rıdvan Akgün, öğrencilerin genellikle kısa süreli kiralamalar yaptığını belirterek, ev sahiplerinin bu kapsamda uzun süreli kiracıları istemediğini söyledi:

Rıdvan Akgün, konuya ilişkin konuşmasında "Bekarlara ev vermeyiz diyorlardı. Piyasada çok fazla daire var. Uzun süreli kiracılar tercih ediliyor ama artık Türkiye'de daire arayışları arttı. Yukarı çık. Ev sahipleri doğal olarak olabildiğince kısa kalacak kiracılar bulmaya yöneldi. Geçmişte, ev sahipleri bekar öğrenciler için konaklama sağlamadı. Artık 'Bekar kalsınlar, yarın evlensinler' diyen üniversitelerde son sınıflar ya da ikinci sınıflar tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

'KİRALAR YÜZDE 30 ORANINDA ARTACAK'





Kiralık daire sayısının azlığının fiyatları da yukarı çektiğini söyleyen Akgün, Eylül ayı içerisinde yüzde 30 artış beklediğini söyledi. Talebin artmasıyla birlikte ev sahiplerinin ise daha seçici davrandığını anlatan Akgün, şunları kaydetti:

“Bir ilan veriyorsun, 1000 kişi arıyor. Sahipler tercihlerini tamamen değiştirdiler. Kiracının kira süresinin kısa olması, tahliye yazısı çıkarması, kefil bulması, kiranın 2-3 katı gelir elde etmesi gibi şartları da arıyorlar. Son 2 yılın değerlendirmesine göre, kiralar yüzde 600 oranında artış gösterdi. Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı'da kentsel alanlarda en düşük kiralar 10.000 liradan başlıyor. İki yıl önce aynı evlerin kirası 1000 liraydı, 1500 lira civarlarındaydı. Eylül ayında ise kira miktarlarının yüzde 30 artmasını bekliyoruz."