Ev sahiplerinin oyununu devlet bozdu! Bunu duyunca evlerini kiralamak için yalvaracaklar

Türkiye'nin emlak krizi kötüleşmeye başladı. Ev sahipleri ile kiracıların arasındaki anlaşmazlıklar artıyor ve hükümet onları sakinleştirmek için yavaş yavaş daha fazla adım atıyor. Geçen yıl kira artışları yüzde 25 ile sınırlanırken bu yıl süre uzatıldı. Kira artışını uygun görmeyen ev sahipleri farklı bir yol seçti. Kimisi evini satışa çıkardı, kimisi istediği fiyatı yükseltemeyip boş olan evleri yüksek fiyatlara kiraya verdi, kimisi de “Evim boş kalabilir” diyerek ciddileşti.

"Boş evlerden ekstra vergi alınabilir."





Dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de boş evlerden vergi almayı planlıyor. Bu sayede şirket, kiralık daire sayısını artırmayı hedefliyor. Vergi şartları henüz netlik kazanmamıştı ancak çalışmanın adı ise şimdiden ev sahiplerini tedirgin olmaya itmeye başladı.

"Sahte bir sözleşme yapılabilir!"

Gelecekte daha fazla evin satılmasını bekleyen sektör çalışanları da sahte sözleşmelere karşı uyarıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI..

Körfez ziyaretinin ardından bir muhabirin sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vir gazetecinin "Boş evler de kiraları etkiliyor. Bazı ülkelerin boş evlere yüksek vergi koyduğu bilgisi var. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıtta, "Şimdi bölümümüzün bu konuda bir çalışması var. Bu çalışma ile onlara da bakacağız. Dolayısıyla onlardan başka bir kazanç olmayacak. Gerekirse aşırı kira ve konut fiyat artışlarının önüne geçmek için yaptırımlar da uygulayacağız” ifadelerini kullanmıştı.