Ev sahiplerinin yeni ali cengiz oyunu ifşa oldu! Ev sahibiniz bunu yaparsa hemen mahkemeye koşun

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların bazen ciddi sonuçlara yol açtığı biliniyor. Son zamanlarda, ev sahiplerinin kiracılarından toplu ödemeler almak amacıyla kullandığı yeni bir yöntem gündeme geldi. Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, "sözleşme uyarlama davası" açarak bu amacına ulaşmaya çalışıyor.



YÜZDE 25 SINIRLAMASI KİRACI VE EV SAHİBİ ARASINDAKİ DENGEYİ BOZUYOR





Konuyla ilgili olarak Avukat Umut Metin, kira uyarlama davalarının sözleşmenin kurulduğu dönemden sonra yaşanan olağanüstü değişiklikler nedeniyle sözleşme bedelinde meydana gelen aşırı değişikliklere karşı bir yol olduğunu belirtiyor. Kiracılar, başlangıçta anlaşmış olsalar da sonradan ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle bu yükü kaldıramayacaklarını savunabiliyorlar.

Kira tespit davaları için en az 5 yıl beklenmesi gerektiği bir gerçek. Ancak uyarlama davalarında böyle bir süre sınırlaması yok. Sözleşmenin başladığı yıl bile bu tür bir dava açılabiliyor. Bu nedenle, ev sahipleri tarafından tercih edilen bir yol olarak öne çıkıyor.

Umut Metin'e göre, ev sahipleri genellikle dava açmadan önce noter aracılığıyla kiracılarına taleplerini ileten bir ihtarname gönderiyorlar. Ülkedeki ekonomik değişimlerin, özellikle yüzde 25 kira artışı düzenlemesinin, kiracı ve ev sahibi arasındaki dengeyi bozduğunu ve bu nedenle kira miktarı üzerine anlaşmazlıkların arttığını ifade ediyor.

Kira davalarının genellikle 2-3 yıl sürebildiği belirtiliyor. Eğer mahkeme kiracı lehine sonuçlanırsa, ev sahipleri geriye dönük olarak toplu bir ödeme yapmak zorunda kalabiliyorlar. Ancak bunun için ev sahiplerinin önceden ihtarname göndererek kira artışı talep etmeleri gerekiyor.