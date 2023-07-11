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Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: Hesaplara para girişi oldu

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: Hesaplara para girişi oldu
Evde bakım maaşı alan kişiler hemen sorgulamalarını yapsın! Ödemeler hesaplara geçiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı. Peki sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMALARI

Evde bakım maaşlarının Temmuz ayı için ödemeler henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hak sahiplerinin ödemelerini her ay 15. gün ile 31. gün arasında yapıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre yapılıyor. Evde bakım maaşları Ocak ayında maaşlara yapılan zamlar doğrultusunda 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. 

evde bakım maaşları sorgulama işlemleri

Memur maaşlarına yapılacak zamlar Resmi Gazete aracılığıyla paylaşıldıktan sonra evde bakım maaşlarının da zamlanması bekleniyor. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulamak için e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazıp arattıktan sonra sorgulama yapabilirsiniz. 

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