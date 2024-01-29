Evde çok ucuza yapacağınız hamburger tarifi bulundu! Sokaklarda yüzlerce para vermenize gerek yok

Mutfağınızda yeni bir lezzet patırtısı yaratmaya hazır mısınız? Ev yapımı hamburger severleri heyecanlandırmaya geliyoruz! Bugün sizlere, sadece damaklarınızı değil, hayalinizi de zorlayacak bir tarifle karşınızdayız: Mantarlı Hamburger!

Malumunuz, hamburger denince akla sadece et gelmez. İşte size, mantarın enfes lezzetini hamburger dünyasına taşıyan hiçbir yerde bulamayacağınız bir tarif!

MANTARLI HAMBURGER TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram dana kıyma



1 su bardağı ölçüsünde mantar



1 adet soğan



2 diş sarımsak



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 çay kaşığı tuz



Yarım çay kaşığı karabiber



4 adet hamburger ekmeği



4 dilim cheddar peyniri



Marullar, domates ve turşu (isteğe bağlı)





MANTARLI HAMBURGER TARİFİ YAPILIŞI

İlk adım olarak mantarları temizleyin. İnce dilimler halinde doğrayın.

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın. Doğramış olduğunuz soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından sarımsakları ve mantarları ekleyin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte soteleyin.

Bu arada dana kıymayı geniş bir kasenin içerisinde tuz ve karabiber ile güzelce yoğurun. Devamında hazır olan köfte harcınızdan ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlamaya başlayın.

Başka bir tavada köfteleri pişirin. İsteğe bağlı olarak üzerlerine dilimlenmiş cheddar peyniri ekleyebilirsiniz. Kesinlikle çok daha lezzetli olacağını söyleyebiliriz. Eklediğiniz cheddar peynirin bi miktar erimesini bekleyin.

Hamburger ekmeğini ızgarada ya da tavada hafifçe kızartın.

Kızaran ekmeğin alt kısmına marulları, dilimlenmiş domatesleri ve turşuları yerleştirin.

Üzerine köfteyi ve mantarlı karışımı ekleyin. Son olarak, üst kısmını kapatın.

Sıcak servis yapın ve bu muazzam lezzeti hissedin!



Bu muhteşem mantarlı hamburger tarifiyle, evinizde sadece birkaç basit malzeme ile gerçek bir hamburger keyfi yaşayabilirsiniz. Artık dışarıdan hamburger almaya son. Afiyet olsun!