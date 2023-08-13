Evde kedi, köpek, kuş besleyenler dikkat! Yargıtay'dan hayvan sahiplerini üzen karar

Evcil hayvan besleyenler için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir emsal kararını duyurdu. Özellikle pandemi döneminde evlerinde kedi, köpek gibi evcil hayvanları besleyenler arasında yaşanan sorunlara çözüm arayışı devam ediyordu. Bu noktada Yargıtay'ın aldığı emsal karar, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aydınlık Gazetesi'nden Baran Akkaya'nın haberine göre, pandemi sürecinde binalarda evcil hayvan besleyen kişilerin sayısındaki artış, komşu ilişkilerinde sorunlara neden olmuştu. Özellikle gürültü şikayetleri ve anlaşmazlıklar bu konunun merkezinde yer aldı. Bu durum, evcil hayvan sahiplerinin hakları ve komşuların huzuru arasında denge sağlama sorununu gündeme getirdi.

İstanbul Barosu Avukatı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, bu konudaki merak edilen soruları yanıtladı. Pandemi döneminde artan evcil hayvan sahipliği ve buna bağlı olarak yaşanan anlaşmazlıkların hukuki boyutu hakkında detaylar verdi. Yargıtay'ın aldığı emsal kararın bu sorunlara çözüm getirme yolunda nasıl bir etki yaratacağı ise yakından takip edilecek.

'Köpek Havlaması' Şikayetiyle Başlayan Davada Emsal Karar: Evcil Hayvan Sahiplerine Yeni Durum

Yargıtay'ın emsal kararı, 10 yıl önce açılan ve köpek havlaması şikayetiyle başlayan dava ile ilgili olarak alındı. İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2014 yılında reddedilen bu dava, evcil hayvanların tahliyesi talebiyle ilgiliydi. Ancak bu olay, sadece bir köpek havlaması davası olarak değil, geniş kapsamlı bir emsal kararın temelini attı.

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi aracılığıyla kararı temyiz eden komşunun talebi üzerine, bir üst mahkeme tarafından karar bozuldu. Ardından İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi, ilk aldığı kararda direnme yolunu seçti. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 18'inci Hukuk Dairesi'nin görüşünü destekledi ve mahkemenin direnme kararını iptal etti.

Bu son karar, evcil hayvan beslemeye izin verilmeyen sitelerin bağımsız bölümlerinde yaşanan durumların tahliye sebebi olarak kullanılabileceğini vurguluyor. Yani, yönetim planlarında "hayvan beslenemez" ifadesi yer alan yerleşim alanlarında evcil hayvan sahiplerine yeni bir durum söz konusu olacak. Bu karar, evcil hayvanların yaşam alanlarına dair hukuki dengeyi sorgulayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

KEDİ VE KÖPEK BESLEME YASAĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARINA HUKUKİ BAKIŞ

Evcil hayvan besleme konusu, son dönemde tartışma yaratan bir konu haline geldi. Özellikle apartman ve sitelerde evcil hayvanların beslenip beslenemeyeceği sorusu birçok kişinin aklını kurcalıyor. İşte bu noktada Yargıtay'ın emsal kararı devreye giriyor ve hukuki açıdan dikkat çekici bir mesele ortaya çıkıyor.

Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, evcil hayvan sahiplerini ev almadan veya kiralama işlemi yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kalafatoğlu, "Bir siteden ev veya apartman dairesi satın almadan ya da kiralamadan önce mutlaka o yerin yönetim planında hayvan beslenmesiyle ilgili yasak olup olmadığına bakmak gerekir" diyor. Özellikle emlakçıların veya mal sahiplerinin "Her dairede zaten hayvan var" gibi söylemlerine itibar etmemek ve tapu sicil müdürlüğünden yönetim planına bizzat bakmak gerektiğini vurguluyor.

Yönetim planında evcil hayvan beslemeye dair yasak bir madde varsa, Avukat Kalafatoğlu'na göre bu durum hukuka ve yasal mevzuata aykırılık oluşturabilir ve dava açılabilir. Ayrıca, yönetim planının tüm maliklerin 4/5 oy çoğunluğu ile değiştirilmesi de bir diğer yol olarak öneriliyor.

Ancak Yargıtay'ın verdiği bir karar, bu meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor. Yargıtay'ın, yönetim planında evcil hayvan beslemeye dair yasak bir madde varsa, bu maddeye aykırı durumlar nedeniyle bağımsız bölümlerde hayvan beslenemeyeceğine dair verdiği karar, hukuk çevrelerinde tartışma yaratıyor.

Avukat Kalafatoğlu, Yargıtay'ın bu kararını eleştirerek, uluslararası sözleşmeler ve yasal düzenlemeleri göz ardı edildiğini belirtiyor. Hayvan haklarına dair mevcut kanun ve sözleşmelerin, yönetim planlarında yer alan yasak maddeleri geçersiz kıldığına dikkat çekiyor. Ayrıca, Yargıtay'ın kararıyla ev sahipleri veya kiracıların evcil hayvanları nedeniyle tahliye edilmesinin hukuk sistemiyle çeliştiğini ifade ediyor.

Evcil hayvan beslemeye dair Yargıtay'ın emsal kararı, hukuki alanda tartışmaların odağında yer alırken, evcil hayvan sahipleri ve hukukçular arasında çeşitli görüş ayrılıklarını da beraberinde getiriyor.

MİLYONLARCA EV SAHİBİNİN GÖZÜ YARGITAY'DA: EVCİL HAYVAN BESLEME KONUSUNDA EMSAL KARAR

Evcil hayvan besleme konusu, Yargıtay'ın son alınan kararıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Evde kedi, köpek gibi hayvan besleyen milyonlarca kişi için emsal niteliğindeki bu karar, evcil hayvanların sahipleriyle komşuları arasında yaşanan anlaşmazlıklara da yeni bir boyut kazandırdı.

Özellikle pandemi sürecinde binalarda evcil hayvan besleme eğiliminin arttığı bir dönemde, komşular arasında gürültü ve rahatsızlık şikayetleri beraberinde gelmişti. Bu bağlamda Yargıtay'ın aldığı emsal karar, evcil hayvan sahipleri ve komşular arasında yaşanan anlaşmazlıklara ışık tutacak nitelikte.

Yargıtay'ın aldığı bu kararın merkezinde ise 10 yıl önce açılan bir dava yatıyor. Köpek havlaması şikayetiyle açılan davada, köpeğin tahliyesi talep edilmiş ancak İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bu noktada devreye giren Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını temyiz eden komşunun talebi üzerine üst mahkeme olarak kararı bozdu.

Ancak İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, aldığı kararda direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 18. Hukuk Dairesi'ni haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Bu da yönetim planlarında "hayvan beslenemez" maddesi olan sitelerdeki bağımsız bölümlerde hayvan beslenemeyeceği kararının, tahliye nedeni olarak kullanılabileceğine işaret etti.

Evcil hayvan beslemek konusundaki bu emsal niteliğindeki karar, hukukçular ve evcil hayvan sahipleri arasında tartışmalara yol açarken, gelecekte benzer durumlarla karşılaşacak kişilerin hukuki hakları ve sorumlulukları konusunda da önemli bir örnek teşkil ediyor.