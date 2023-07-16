Evi, arsası, tarlası olanlar dikkat! Tapuda bir devir kapanıyor: Satışlarda yeni dönem

Gayrimenkul alım-satım trafiği, özellikle büyükşehirlerdeki tapu dairelerinde büyük bir yoğunluğa neden olmaktadır ve bazen randevu alınamamakta.

Bu durum, tapu dairelerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni bir uygulama gerekliliğini ortaya çıkardı. Artık noterlerde, konutlarla sınırlı olmayan bir şekilde, ofisler, dükkânlar, arsalar ve tarlalar gibi "tüm taşınmazların" alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilecek.



BU GELİŞME İLE BİRLİKTE ORATAYA ÇIKAN SORU VE CEVAPLARI





BAŞVURULAR NEREDE VE NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Gayrimenkul satış işlemlerini noter üzerinden gerçekleştirmek isteyen kişiler, Türkiye Noterler Birliği'nin "e-randevu/başvuru" uygulamasını ile e-Devlet kapısını ziyaret ederek başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru sırasında, satışı yapılacak taşınmaz seçilecek ve Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne (TNBBS) tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ve taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler girilecek ve ilgili belgeler yüklenecektir. (Yüklenen belgelerin asılları, randevu tarihi ve saatinde ibraz edilmelidir.) Ayrıca işlemin gerçekleştirileceği noterlik, başvuru aşamasında seçilecek.

ALMA SATMA İŞLEMLERİ NASIL DEVAM EDECEK?

Başvurunun ardından noter, başvuru belgesini düzenleyecek. Düzenlenen başvuru belgesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden iletilmektedir.

Noter, satışı yapılacak taşınmazla ilgili ayrıntılı tapu kayıt bilgilerini ve diğer bilgi ve belgeleri de TAKPAS üzerinden sorgulayacak. Eğer taşınmaza ilişkin belgeler eksik ise, eksiklikler tapunun kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek.

Noter, eksik belge veya taşınmazın satışına engel hukuki bir durum olmadığını tespit ettikten sonra sözleşme hazırlayacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işleme ait döner sermaye hizmet ücreti ve tapu harcının tahsiline ilişkin e-tahsilat seri numarasını üretip notere TAKPAS üzerinden iletecek. Noter, e-tahsilat seri numarası ve ödeme yöntemiyle sözleşmenin imzalanacağı randevu tarihini ve saatini taraflara kısa mesajla (SMS) bildirecek.

Taraflar, belirlenen randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır olmazlarsa, işlemin gerçekleştirileceği için 10 gün içinde notere başvurmaları gerektiği bilgisi yine aynı mesajla iletilir.

Noter, taşınmazın satışını kısıtlayıcı veya satışa engel hukuki bir durum olmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatıp Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden yevmiye numarası alınarak sözleşmeyi ve diğer ek belgeleri TAKBİS'e kaydedecek. Sözleşmenin TAKBİS'e kaydedilmesinden sonra tapu müdürlüğü, taşınmazın tapu siciline tescilini gerçekleştirecek.

Sözleşme ve diğer ek belgeler, noter tarafından süresiz bir şekilde TNBBS'ye kaydedilirken aynı zamanda fiziksel olarak da arşivlenecek. Taraflara, sözleşme yapıldıktan sonra noter tarafından tapu senedi teslim edilecektir.

NOTERE ÖDENECEK TUTAR NE KADAR OLACAK?

Tapu dairelerinde gerçekleştirilen tapu işlemleri için satış bedelinin yüzde 4'ü oranında tapu harcı ödenmektedir. Ancak, noterlerde yapılan işlemler için ek bir ücret talep edilecek. Noter ücreti, taşınmazın değerine bağlı olarak belirlenmiş olup, minimum 500 TL ve maksimum 4.000 TL arasında değişebilir. Bu ücret her yıl yeniden değerlendirme oranına göre artış gösterebilir..

Noterler, taşınmaz satışlarının hukuki süreçlerini takip etmek ve taraflar arasında anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla önemli bir rol üstlenmektedir. Tapu devir işlemlerinin güvenli ve geçerli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için noter huzurunda satış sözleşmeleri düzenlenir ve tarafların haklarını koruyan belgeler düzenlenir.