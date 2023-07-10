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Evinde çiçek olanlar mutlaka denesin! Sadece 1 kaşık eklemek çiçekleri coşturacak

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Evinde çiçek olanlar mutlaka denesin! Sadece 1 kaşık eklemek çiçekleri coşturacak
Evlerinde çiçek besleyenlerin işine yarayacak çiçek coşturma tüyosu

ÇİÇEKLER RESMEN COŞACAK!

1 YEMEK KAŞIĞI DÖKMEK YETİYOR

Ev hanımlarının en büyük uğraşlarından biri çiçekler güzel olduğu kadar bakması bir o kadar da zor olan uğraşlardan biri. Özenle aldığınız ama bir zaman sonra eskisi kadar güzel çiçek açmayan ya da gelişimi duran çiçekler için bir kür paylaşıldı. Bu kür resmen çiçekleri coştukça coşturuyor.

çiçek

Çiçeklerin de belli dönemlerde takviye gıdalara ihtiyacı vardır. Bir çok kişinin bilmediği ama yapanların iyi sonuçlar aldığı bu kür işte karşınızda….

Çiçeklere bir yemek kaşığı toz şeker dökmek çiçekleri daha çok coşturuyor. Yanlış durmadınız çiçeklerin coşmasını ve iştahlanmasını istiyorsanız çiçeklerinize belli miktarda vereceğiniz şeker yeterli olacak.

çiçek

YUMURTANIN MUCİZESİ

Tabi ki bunun dışında çiçeklere yapılacak başkaca kürlerde olabilir. Çiçeklerin hoşuna giden kürlerden biri de yumurta kabuğudur. Yumurta kabuklarını bir kavanoza biriktirip üzerini su ile doldurun ya da haşlanan yumurtaların suyunu soğuduktan sonra çiçeklerinize pay edin her iki şekilde de çiçeklerinizi coşacaktır.

Yaşam
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