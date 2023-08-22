Evinde robot süpürge kullananlara kötü haber! Bu tehlikeden kimsenin haberi yoktu

Son birkaç senedir insanların robot süpürge tercihleri bir hayli artmaya başladı. Neredeyse her evde bulunan süpürgelerle ilgili tehlikeler ortaya çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROBOT SÜPÜRGELERİN BİLİNMEYENLERİ

2000 senesinden itibaren üretimleri başlayan robot süpürgelerin özellikle son birkaç senedir çok sık tercih edilmeye başlandı. Robot süpürgelerin engellere takılmaması için kullanılan sensörler GPS veya kameralarla donatılıyor. Tozları toplamak için kullanılan robot süpürgeler bu sistem sayesinde insanların kişisel verilerini de toplayabiliyor. MT Technology Review robot süpürgelerin düşük açılardan mahrem fotoğraflar çektiğini tespit etti. Yapılan habere göre fotoğraflar iRobot Roomba J7 serisinin versiyonundan çekildi. Robot süpürge üreticilerinin başında gelen iRobot görüntüleri 2020 senesinde ürün geliştirme süreci parçası olarak Roomba model tarafından çekildiği ise doğrulandı. Fotoğraflar yapay zeka üretiminde kullanılan Scale Al'ye gönderildi ve bu olayda Scale Al çalışanları gizlilik anlaşmalarına uymadı ve robot süpürgenin çektiği fotoğrafları özel gruplarında paylaşmaya başladı. 2022 senesi Ağustos ayında Amazon markası iRobot'u satın alma taleplerinin olduğunu duyurdu ve Amazon'un da insanların kişisel bilgilerini toplayacağı düşüncesi artarak endişeler yükseldi. 2023 senesi Temmuz ayında Avrupa Komisyonu Amazon gibi bir şirketin bu satışın acantaj sağlayıp sağlamayacağını ve toplanan görüntülerin organik olarak satın almanın ne gibi sorunlar doğuracağı ile ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Robot süpürgeler topladığı bilgilerle günlük rutinleri öğrenebiliyor. Kaydedilen ev haritaları ev boyutu ve ev tasarımını ortaya çıkarıyor ve insanların gelir düzeyleri ve yaşam koşulları ile ilgili bilgi edinmek zor olmuyor.





Veri sızıntıları insanların kim olduğunu, nerede yaşadığını ve ev görüntülerini de ortaya çıkarabiliyor. Robot süpürgelerin güncel versiyonları evlerin haritasını çiziyor ve akıllı telefon aracılığıyla kullanılıyor. Uygulamaların çoğunluğu ise Amazon Alexa ya da Google Assistans ile uyumlu olan ses kontrol özelliğine sahip oluyor. Kameralar, sensörler ve mikrofonlar aracılığıyla çalışan uygulamalarda gizlilik odağınız varsa jiroskop ve ivme ölçer birleştirerek atalet ölçümle çalışan modelleri tercih edebilirsiniz. Robot süpürgeler üst modellerden daha az hareket ettiği için evin bazı alanlarından daha fazla geçebiliyor. Telefon kontrolü olduğu zaman dezavantajlı bir durumla karşılaşmamak istiyorsanız sesli kontrol değil güvenli uygulamaları tercih edebilirsiniz. Akıllı cihazların veri toplamalarına çok fazla izin vermek demek mahrem bilgilerin de müdahalesine izin vermek anlamına geliyor.