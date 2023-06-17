Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenlere müjdeli haber! 31 Haziran son gün: Bunu yapmayan üzülecek

QNB Finansbank, müşterilerine özel bir kampanya sunarak ParaPuan kazanma şansı sağlamaktadır. Bu özel fırsat, 30 Haziran tarihine kadar geçerli olup, QNB Finansbank vadesiz hesap veya CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları üzerinden yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere yöneliktir. Bu kampanya ile müşteriler, toplamda 150 TL'ye kadar ParaPuan kazanma imkanına sahip olacaklardır.

Her bir yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteri, 50 TL değerinde ParaPuan kazanabilecektir. Önemli bir nokta ise kampanya süresi içinde verilen talimatların iptal edilip yeniden verildiğinde, ödül kazanmanın mümkün olmadığıdır.

Bu özel kampanya, QNB Finansbank müşterilerine faturalarını otomatik olarak ödeme kolaylığı sağlarken aynı zamanda ParaPuan kazanma avantajı sunmaktadır. Kampanya süresi içinde yeni talimat veren müşteriler, kazandıkları ParaPuan'ları çeşitli harcamalarda değerlendirebilirler. Müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için belirtilen tarihler ve koşullara dikkat etmeleri önemlidir.

150 TL DEĞERİNDE PARA PUAN

Bu kampanyada, QNB Finansbank'ın CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden talimat veren müşteriler ödül kazanma fırsatına sahiptir. Talimat verilen faturanın son ödeme tarihi 30 Kasım 2023'tür ve talimatlar ise en geç 29 Aralık 2023 tarihine kadar açık olmalıdır. Eğer talimatlar bu tarihe kadar iptal edilirse, kazanılan ParaPuanlar geri alınacak ve kullanılmış ParaPuan tutarı kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılacaktır.

Hesaptan verilen talimatlar için ise ilgili faturanın ödeme tarihi 31 Temmuz 2023'tür. Kazanılan ParaPuanlar, CardFinans Nakit kartına 1-10 Ağustos 2023 tarihleri arasında yüklenecektir.

Kampanya sadece Enpara, CardFinans Ticari, CardFinans Fix, Sanal Kartlar, CardFinans Trendyol ve Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartları dışında kalan CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile QNB Finansbank vadesiz hesaplarını kapsamaktadır. Aynı zamanda, kampanyaya katılan faturalarla başka kampanyalara katılım sağlanması mümkün değildir.

Talimat vermek için QNB Finansbank şubeleri, Çağrı Merkezi, QNB Mobil veya Bireysel İnternet Bankacılığı kullanılabilir. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir ve toplamda en fazla 150 TL değerinde ParaPuan kazanabilir. Kazanılan ParaPuan'ların kullanım süresi 25 gündür ve bu süre sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacaktır.