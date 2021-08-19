Evine konuşmaya gelen eski eşini atletiyle boğarak öldürdü!

İstanbul Büyükçekmece'de Fatma İnan (51) isimli bir kadın eski eşi Metin Esin (55) tarafından boğularak öldürüldü. Olay dün akşam saatlerinde Dizdariye Mahallesinde meydana geldi.

İddialara göre Fatma İnan, bir süre önce boşandığı Metin Esin'in evine geldi. Konuşmak için geldiğini söyleyen kadınla Metin Esin arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerinde Metin Esin, üzerinde bulunan atleti çıkararak kadının boğazına sarıldı. Bir süre nefessiz kalan kadın daha sonra yere yığıldı. Metin Esin, eski eşinin yere düşmesinin hemen ardından polisi aradı ve eski eşini ölümünden sorumlu olduğunu söyledi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Metin Esin'i kelepçeleyerek gözaltına alırken, 4 çocuk annesi olduğu belirlenen Fatma İnan'ın cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.