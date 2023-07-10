Evini kiraya vermeyenler sert kayaya toslayacak! Büyük ceza geliyor

Son gelişmelere göre, bazı ev sahipleri yüksek kira beklentileriyle evlerini kiraya vermek yerine boş tutmayı tercih ediyor. Bu durum, fahiş kira önlemleri kapsamında hükümeti harekete geçirmiş durumda. Hükümet, Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritasını çıkaracak.



BOŞ EV SAHİPLERİ DAHA YÜKSEK VERGİ ÖDEYECEK!





Yeni düzenlemelerle birlikte evini boş tutan mal sahipleri, daha yüksek vergi ödemek zorunda kalacaklar. Bu önlemle, ev sahiplerinin yüksek vergi yerine satış fiyatlarında veya kira bedellerinde indirime gitmeleri teşvik edilecek.

Boş evlerin bölge bazında haritasının çıkarılması, fahiş kiralarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Böylece, konut arzında yaşanan sıkıntının aşılması ve boş evlerin kullanıma açılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, AK Parti Meclis Grubu'nun konuyu takibe aldığı belirtiliyor. Uygulamanın hızla hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar arasında istişareler yapılacak ve düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak Meclis'e sunulması planlanıyor.

Yüzde 25 artış sınırı sonrası fahiş kiralarla mücadele amacıyla alınan bu yeni önlemler, konut sahiplerinin evlerini boş tutmalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu sayede daha adil ve makul kira bedellerinin uygulanması amaçlanıyor. Ayrıca, konut sıkıntısı yaşanan kentlerdeki arz probleminin çözülmesi için boş evlerin etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.