Evinin tapusu olanlar dikkat! Hemen başvurun 5 yıllık ödemeniz iade edilecek!

Tapu sahipleri ödemelerini iade alabilir! Bu şartları taşımanız yeterli olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİPLERİNE MÜJDE

Her sene düzenli olarak ödenen emlak vergisi muafiyeti ile ilgili vatandaş merak ettiklerini sık sık araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre arsa, tarla, yazlık, ev, dükkan, iş yeri, depo, ofis gibi taşınmazlarla ilgili emlak vergisi muafiyeti olan kişiler belli oldu. Yeni düzenlemeye göre eğer taşınmaz 200 metrekareyi geçmiyorsa emekli vatandaşlar, ev hanımları, engelli vatandaşlar, şehit eşi ya da şehit çocuğu, gaziler, işi olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.





Eğer bu şartları yerine getiriyorsanız ancak emlak vergisi ödemelerinizi yaptıysanız 5 seneye kadar geriye dönük ödemelerinizi iade alabiliyorsunuz. Emlak vergisi para iadeleri için başvurular bağlı olunan belediyeye yapılıyor. Dilekçe örneği ise şu şekilde;

..... BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

..... kimlik numarası emlak vergisi mükellefiniz olmakla beraber emekli / ev hanımı / işsiz/ engelli / şehit yakını olmam neden ile emlak vergisi muafiyeti hakkım bulunmakta olup geriye dönük 5 senelik emlak vergisi ödeme tutarımın tarafına iadesini rica ederim.