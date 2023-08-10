Evinin tapusu olanlara 1 Eylül duyurusu! Tamamen zorunlu oluyor

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren tapu düzenlemelerinde önemli değişiklikler hayata geçiyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte arabuluculuk sistemi öne çıkacak.

Son dönemde konut kira ücretlerinde yaşanan yüksek artışlar, ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarını da beraberinde getiriyor. Yeni tapu düzenlemesi, bu tür anlaşmazlıkların çözümünü hedefliyor. Yapılan değişikliklere göre, kira kaynaklı uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmaz mal paylaşımları ile komşuluk haklarından doğan anlaşmazlıklar gibi durumlarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasını öngörüyor.

Ancak, Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler arabuluculuk usulüne tabi olmayacak. Benzer şekilde, icra mahkemesine yapılan itirazların kaldırılması veya tahliye talepleri arabuluculuk şartını gerektirmeyecek. Sulh hukuk mahkemesine başvurulması gereken durumlarda ise arabuluculuk şartları devreye girecek.

Yeni düzenlemelerin amacı, tapu işlemlerindeki bu değişikliklerle birlikte anlaşmazlık durumlarını daha etkili ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmektir.





3 AYLIK ŞERH KARARI





Yeni yasa, taşınmazların devri veya üzerine sınırlı ayni hakların kurulmasından kaynaklanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yöntemini zorunlu kılıyor.

Uyuşmazlık durumunda, tarafların yazılı olarak anlaşmaları ve arabulucunun bu anlaşmayı resmi belgeye dökmesi durumunda, arabuluculuk süreciyle sınırlı olarak, tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair bir şerh tapu siciline eklenerek 3 ay boyunca geçerli olacak.

Bu şerh, taraflar anlaşamadığında veya taraflar şerhi kaldırmaya karar verdiklerinde arabulucunun talebi üzerine 3 aydan önce kaldırılabilecek. 3 aylık süre sonunda ise şerh otomatik olarak kalkacaktır.

Bu yeni yasa düzenlemesi, taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun etkili bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.