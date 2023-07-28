  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Evli çiftler için böyle gelenek ne görüldü ne duyuldu! Türkiye'de boşanma sebebi

Evli çiftler için böyle gelenek ne görüldü ne duyuldu! Türkiye'de boşanma sebebi

Yayınlanma:
Evli çiftler için böyle gelenek ne görüldü ne duyuldu! Türkiye'de boşanma sebebi
Her ülkenin kendine has evlilik gelenekleri epey dikkat çekiyor! Türkiye'de olsa çiftler hemen boşanır! Tüm detaylar haberimizde.

Bu geleneği duyan insanlar böyle evlilik hayatı mı olur diyor! Bakın evli çiftler nasıl yaşıyormuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEĞİŞİK BİR EVLİLİK GELENEĞİ

Japon çiftler evli olsalar bil ayrı yataklarda yatıyor. Bu geleneğin oluşmasında evlerin çok küçük olması, kapsül oteller kullanılması gibi etkenler biliniyor. Küçük evlerde birçok şey kısıtlanıyor olsa da çiftler yine de birlikte yatmıyor. Japon çiftler bunu sevgisizlik olarak değerlendirmiyor. 

japon kültüründe çiftler birlikte uyumuyor

Japon çiftler ilişkileri için iyi olacağını düşündüğü için böyle bir şey yapıyor. Japon çiftlerin ayrı yatmalarının en önemli sebeplerinden biri de farklı çalışma programları olması. İşten eve çok geç saatte dönen ya da sabah erken gitmek zorunda olan çiftler diğerinin uykusunu bölmek istemiyor. Bebek sahibi anneler de bebekleriyle uyuyor. Çocukla uyumak bazı uzmanlara göre bebeğin gelişimi için çok önemli bir durum. Birçok kültürde ayrı uyumak boşanmaya yakın olmak olarak yorumlanıyor ancak Japon insanlar uykularına çok önem verdiği için eşlerinden ayrı yatmayı tercih ediyorlar. 

Yaşam
Bulaşık makinesi tabletlerine para dökmeye son! Ev yapımı tabletle bulaşıklarınız ayna gibi olacak
Bulaşık makinesi tabletlerine para dökmeye son! Ev yapımı tabletle bulaşıklarınız ayna gibi olacak
İkinci el otomobil satışında kan donduran oyun! Bu oyuna kanan karalar bağlayacak
İkinci el otomobil satışında kan donduran oyun! Bu oyuna kanan karalar bağlayacak
Vatandaşın ulaşım derdi dağ oldu! Hemen kontrol edin, ücretsiz bilet hakkınız gitmiş olabilir
Vatandaşın ulaşım derdi dağ oldu! Hemen kontrol edin, ücretsiz bilet hakkınız gitmiş olabilir
Ehliyeti olan milyonlarca kişiye son dakika uyarısı! 15 TL verip yaptırmayan 10 katını ödeyecek
Ehliyeti olan milyonlarca kişiye son dakika uyarısı! 15 TL verip yaptırmayan 10 katını ödeyecek
İstanbullu vatandaşlara felaket alarmı! Saat 08.00'dan itibaren sakın yapmayın
İstanbullu vatandaşlara felaket alarmı! Saat 08.00'dan itibaren sakın yapmayın
Peş peşe uyarı yapılmıştı... Felaket günü geldi: Dışarı adımını atan bunları yaşamaya hazır olsun
Peş peşe uyarı yapılmıştı... Felaket günü geldi: Dışarı adımını atan bunları yaşamaya hazır olsun
Mağdur kiracılara göbek attıracak karar! Bunu yapan ev sahipleri parmaklıklar ardına gidiyor
Mağdur kiracılara göbek attıracak karar! Bunu yapan ev sahipleri parmaklıklar ardına gidiyor