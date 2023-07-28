Evli çiftler için böyle gelenek ne görüldü ne duyuldu! Türkiye'de boşanma sebebi

Bu geleneği duyan insanlar böyle evlilik hayatı mı olur diyor! Bakın evli çiftler nasıl yaşıyormuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEĞİŞİK BİR EVLİLİK GELENEĞİ

Japon çiftler evli olsalar bil ayrı yataklarda yatıyor. Bu geleneğin oluşmasında evlerin çok küçük olması, kapsül oteller kullanılması gibi etkenler biliniyor. Küçük evlerde birçok şey kısıtlanıyor olsa da çiftler yine de birlikte yatmıyor. Japon çiftler bunu sevgisizlik olarak değerlendirmiyor.





Japon çiftler ilişkileri için iyi olacağını düşündüğü için böyle bir şey yapıyor. Japon çiftlerin ayrı yatmalarının en önemli sebeplerinden biri de farklı çalışma programları olması. İşten eve çok geç saatte dönen ya da sabah erken gitmek zorunda olan çiftler diğerinin uykusunu bölmek istemiyor. Bebek sahibi anneler de bebekleriyle uyuyor. Çocukla uyumak bazı uzmanlara göre bebeğin gelişimi için çok önemli bir durum. Birçok kültürde ayrı uyumak boşanmaya yakın olmak olarak yorumlanıyor ancak Japon insanlar uykularına çok önem verdiği için eşlerinden ayrı yatmayı tercih ediyorlar.