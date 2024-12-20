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Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

1 Ocak 2025'ten itibaren nikah ücretlerine yüzde 870 zam yapılacağı açıklandı, evlilik hayalleri lüks haline geliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:29
Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Yeni Yıl Zamları Çiftleri Zorluyor

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren nikah ücretlerine uygulanacak olan yüzde 870 zam ile birlikte, çiçeği burnunda çiftlerin evlilik hayalleri tehlikeye girdi. Evlilik, hayatın en mutlu anlarından biri olarak görülse de, son yıllarda artan enflasyon ve zammın etkisi ile bu hayal, birçok genç için lüks bir tercihe dönüşmeye başladı.

Nikah Ücretlerinde Şok Artış

Yeni zamlarla birlikte, İstanbul’daki nikah salonlarında ücret artışları dikkat çekici boyutlara ulaşacağı belirtildi. Örneğin, Kadıköy Belediyesi’nde 2018 yılında 268.5 TL olan hafta içi nikah kıyma ücreti, 2025 yılı itibarıyla 2.605 TL’ye yükselecek. Şişli Belediyesi’nde ise, 2018 yılında 150 TL olan nikah kıyma ücreti, 2024 yılı itibarıyla 1.300 TL olacak.

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Sade Nikah Kıyma Zorluğu

Artan masraflar, birçok çiftin düğün organizasyonları yerine sade bir nikah yapma tercihlerini etkiliyor. Ancak, sade nikah kıyma masrafları bile giderek lüks haline geliyor. Nikah masrafları yalnızca salon ücretleriyle sınırlı kalmıyor; cüzdan bedeli de 2024 yılında 705 TL'den, 2025 itibarıyla tahminen 1.040 TL'ye yükselecek. Çiftlerin hayalleri, bu masraflar nedeniyle zor bir sürece girmekte.

Sonuç olarak, evlilik hayali kuran gençler, artan bu masraflarla karşılaşarak zor bir ekonomik denge kurmak zorunda kalacak. Evlilik hazırlıkları içerisindeki çiftler, yüksek zamlara karşı nasıl bir çözüm bulacaklar, merakla bekleniyor.

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